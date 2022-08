Nothing Phone (1) pod drobnohledem. Už víme, jak jsou vyrobena blikající záda a kolik diod obsahují

Zack Nelson z YouTube kanálu JerryRigEverything se pustil do rozborky telefonu Nothing Phone (1). Začíná se opět nahřátím zadního krytu, pod nímž se nachází deset šroubků udržující celistvost telefonu, spousta doplňků je však k jiným dílům telefonu pouze přilepená. To hlavní se samozřejmě točí okolo diod na zadním krytu, které jsou přelepeny bílou nálepkou. A to proto, že v základu jsou diody žluté.

Nothing uvádí počet diod přes 900, a Zack Nelson je přepočítal jednu po druhé. Výsledek? Celkem je na zádech 972 diod, takže mají konkurenční mobilní výrobci co překonávat. Video z ručního počítání diod si můžete pustit zde. Pod flex kabely se nachází několik „neviditelných“ šroubků, některé komponenty z těla jen vycvaknete, jiné zase musíte odlepit. Baterie je vlepena do těla telefonu, ale díky páskům ji můžete vcelku snadně vytáhnout.



Nothing Phone (1) přežil i násilný pokus o ohnutí

Rozborka pokračuje postupným dopracováním k základní desce a k flex kabelům, které spojují hlavní desku a sub-board. V detailu můžete vidět fotoaparáty, z nichž jen jeden má optickou stabilizaci obrazu, či červenou gumu, která brání vniknutí vlhkosti do telefonu. Po rozebrání všech komponent zbude displej, který se bude měnit v jednom bloku. Kryje jej Gorilla Glass, který poškodí škrábanci tuha o tvrdosti 6, což je u smartphonů zcela běžná záležitost.

Při pokusu o přeložení se z útrob ozývá divný pazvuk, který však můžeme připočíst na vrub krycím fóliím baterie. Při pokusu o ohyb z druhé strany už se žádné zvuky neozývají. Na konstrukci je slabé místo u jedné z antén, k destrukci telefonu však při pokusu o násilné přehnutí nedošlo.

Rozborka Nothing Phone (1):