Nothing Phone (2). Blikací telefon má víc diod a poskočil do vyšší třídy. Narostla ale i cena

Londýnský startup Nothing dnes představil druhou generaci svého smartphonu Nothing Phone (2). Design s blikajícími diodovými zády se osvědčil, a tak je po vizuální stránce novinka spíše evolucí loňského předchůdce. Což v zásadě není vůbec špatně, protože telefon s částečně transparentním tělem se ještě nestačil okoukat. Výbava navíc meziročně povyskočila na úroveň vyšší střední třídy, což s sebou ale přináší také navýšení ceny zhruba o čtvrtinu.

Hlavním poznávacím znamením Nothing Phonu (2) zůstávají průhledná skleněná záda, pod nimiž sice nevidíme přímo všechny vnitřnosti telefonu, ale přesto zůstává zachován dojem technicistního telefonu, který budou milovat nejen geekové, ale i další uživatelé, kteří v současné šedi smartphonů touží alespoň po něčem trochu originálnějším. Nothing zároveň sází na ekologii a udržitelnost, do konstrukce použilo rámeček z recyklovaného hliníku. Další recyklované materiály jsou použity na minimalistické krabičce, v níž přichází telefon zabalen.

Plocha zad pod průhledným sklem je protkána různě rozmístěnými pásky bíle svítících diod, kterým Nothing říká Glyph a které mohou posloužit k různým typům notifikací. Segmentů diod meziročně přibylo, viditelných je jich 11, které jsou rozděleny na 33 samostatných částí, blikacích kombinací je tedy nespočet.



Nothing Phone (2) se bude prodávat v bílé a tmavě šedé variantě

I tentokrát ukazuje „vykřičník“ u spodní hrany telefonu aktuální postup nabíjení. Nově jeden z pruhů prozradí aktuální úroveň hlasitosti, pokud k její úpravě využijete boční tlačítka. Jeden z pruhů LED diod může svým svitem upozornit na nepřečtenou notifikaci z konkrétní vybrané aplikace, kombinace blikání a tvarů může bez nutnosti koukat na displej určit, od koho právě zvoní nebo vibruje příchozí hovor.

Vyšší výkon a lepší fotoaparáty

Telefon patří mezi středně velká zařízení, jeho velikost určuje 6,7palcový LTPO OLED displej s Full HD+ rozlišením a adaptabilní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz. Panel vyniká také vysokým maximálním okamžitým jasem až 1600 nitů. Optická čtečka otisků je přímo součástí displeje, leží v jeho spodní části. Zařízení má opět ostré hrany a zaoblené rohy, k pohodlnějšímu držení v ruce proti předchozí generaci přispívají velmi mírně k okrajům zakřivená průhledná záda. Telefon není kompletně voděodolný, musí si vystačit se stupněm krytí IP54, což znamená jen běžné postříkání vodou nebo zmoknutí v dešti.

Zásadní vylepšení se odehrálo pod kapotou, kde nově pracuje čipset Snadragon 8+ Gen 1, díky čemuž telefon výkonnostně meziročně poskočil do vyšší třídy. Samozřejmostí je podpora 5G sítí. Telefon běží na Androidu 13. Výrobce při startu telefonu umožňuje výběr mezi čistým Androidem a vlastním launcherem Nothing OS 2.0. Slibuje celkem 3 roky velkých upgradů Androidu a 4 roky bezpečnostních aktualizací minimálně s dvouměsíční frekvencí.

I tentokrát si Nothing Phone (2) vystačí s dvojitým zadním fotoaparátem. Volba padla na primární 50Mpx senzor Sony IMX890 a čočku se světelností f1.9, včetně optické a elektronické stabilizace obrazu (OIS a EIS). Druhý foťák je širokáč s 50Mpx senzorem Samsung JN1 a čočkou se světelností f2.2, která zároveň slouží pro pořizování makro snímků (ostří od vzdálenosti 4 cm). Přední selfie kamera leží ve vycentrovaném průstřelu displeje a nabídne rozlišení 32 Mpx.

Do těla telefonu se vešla baterie s kapacitou 4700 mAh. Rychlé kabelové nabíjení přes USB-C konektor s maximálním výkonem 45 W zabere necelou hodinku, využít je možné také bezdrátového Qi nabíjení s maximálním výkonem 15 W, které trvá 130 minut. V duchu transparentního designu, typického například i pro sluchátka Nothing, má částečně průhledné koncovky také přibalený oboustranný USB-C kabel. Adaptér ale musíte použít vlastní.

Telefon se bude prodávat celkem ve třech paměťových konfiguracích (8 + 128 GB, 12 + 256 GB, 12 + 512 GB), z nichž první jmenovaná bude dostupná výhradně v oficiálním e-shopu Nothing. Ceny zařízení budou činit 14 500 Kč, 17 000 Kč a 20 000 Kč, na výběr bude tmavě šedá a bílá barva. Předprodej v Česku začíná 17. července, fyzicky bude Phone (2) v prodeji od 21. července 2023.