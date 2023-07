Nothing Phone (2) překonal v testu rychlosti iPhone 14 Plus. Podívejte se na video

Kanál PhoneBuff přihodil koncem minulého týdne další polínko do ohně nekonečných sporů o tom, zda jsou lepší telefony s Androidem, nebo iPhony. Ve zhruba pětiminutovém videu, publikovaném na YouTube, proti sobě postavil nedávno představený Nothing Phone (2) a služebně o něco starší iPhone 14 Plus.

Ve své podstatě se jednalo o velmi jednoduchý test, jehož cílem bylo změřit, kolik času potřebují oba telefony k postupnému spuštění celé řady aplikací. Hned v úvodu je ale nutné upozornit na jisté rozdíly v technických parametrech, které mohly ovlivnit konečný výsledek. Zatímco Nothing Phone měl k dispozici 12 GB operační paměti, RAM jeho jablečného soupeře byla pouze poloviční.

Souboj Androidu proti iPhonu

Po úvodním představení obou soupeřů, v jehož rámci pochopitelně nemohly chybět svítící LED na zádech Nothing Phonu, následovalo spuštění stopek a souboj mohl začít. Na telefonech bylo postupně z domovské obrazovky spuštěno několik připravených aplikací, jako je například Facebook, Starbucks, Word, Excel a řada dalších. V některých z nich pak byly prováděny jednoduché úkoly.

Po úspěšném spuštění byla příslušná aplikace minimalizována a test pokračoval další ikonou v pořadí. Nothing Phone (2) si od začátku budoval mírný náskok, který výrazně zvýšil zejména při importu a následné editaci fotografie v editoru Snapseed. Podobně dobře si pak vedl i ve zpracování videa v aplikaci Filmora.

V první čtvrtině testu měl Nothing Phone (2) před iPhonem 14 Plus náskok pět sekund, což rozhodně není zanedbatelné. V další části testu sice telefon s nakousnutým jablkem ve znaku stáhl náskok na čtyři sekundy a zejména v hrách se zdál být podobně rychlý.

A vítězem se stává!

První polovinu testu dokončil Nothing Phone v čase 2:01, zatímco iPhone potřeboval o čtyři sekundy víc. Poté následovalo postupné spouštění všech aplikací v opačném pořadí bez vykonávání dalších úkolů. Na cílové pásce měl Nothing Phone (2) čas 2:50,85, zatímco iPhone 14 Plus „doběhl“ v čase 2:56.92, tedy o více než šest sekund později.

Zajímavostí je, že oba telefony jsou poháněny staršími procesory, nicméně Snapdragon 8+ Gen 1 je téměř o rok novější než A15 Bionic, který se poprvé objevil v září 2021. V konečném výsledku to byl relativně těsný závod, který ukázal, že telefon s Androidem a s o 200 dolarů nižší cenovkou může nabídnout velmi solidní výkon.

Test tak jednoznačně předvedl, že v oblasti rychlosti nejde jen o značku nebo procesor, ale i o optimální využívání hardwaru a softwaru. Poskytl zajímavé srovnání mezi zařízeními s různými operačními systémy a naznačil, že pro uživatele, kteří preferují Android, může být Nothing Phone (2) velmi atraktivní volbou.