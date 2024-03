Nothing Phone (2a) s lehčí výbavou a lákavou cenou. I méně světýlek nadělá hodně parády

Letos tomu budou už dva roky, co na trh smartphonů vstoupila nová značka Nothing se svými originálními smartphony, které zaujaly zejména svítícími zády. U první generace firma cílila na vyšší střední třídu, u druhé se telefon snažil prosadit ještě o něco výš. Teď je čas zaplnit skutečnou střední třídu, přichází tak odlehčenější a cenově dostupnější model Nothing Phone (2a).



Nothing Phone (2a) je zase trochu jiný a originální. S jinými telefony si ho rozhodně nespletete, a to i díky netypickému prostředí.

Už na první pohled nejde upřít, že telefon působí originálně a rozhodně si jej nespletete s jiným. Můžete se těšit na rádoby transparentní design, ale už zde toho tentokrát moc neuvidíte, leda tak přikrytí baterie ve tvaru klikyháku, inspirovaným údajně mapou metra v New Yorku. Zajímavé však je, že firma přímo do horní cívky pro NFC vměstnala duální fotoaparát, a to navíc horizontálně orientovaný. Díky tomu záda telefonu vypadají tak trochu jako oči, což byl podle slov Nothingu záměr.

Měné světýlek, ale stále hodně funkcí

Hlavní změnou proti ostatním Nothing Phonům jsou ale svítící diody. Zatímco například Phone (2) na zádech měl rovnou 11 pásů LED diod, model (2a) si musí vystačit pouze se třemi, které jsou všechny umístěny po obvodu kolem fotoaparátu. Přesto v rámci nich nabídne rovnou 26 adresovatelných zón, takže nabízí spoustu funkcí, jako jsou notifikace, ukazatel stavu odpočtu času/hlasitost a samozřejmě je lze využít i jako vizuální doprovod při vyzvánění příchozího hovoru.



Diod pro zobrazení tzv. svítících glyphů je zde výrazně méně, přesto ale slibuje spoustu funkcí a až 26 adresovatelných zón diod.

Velikostně je novinka ale podobná jako Nothing Phone (2), čemuž odpovídá i stejný použitý 6,7“ LTPO OLED displej s Full HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí v rozsahu 30 až 120 Hz. Výhodou displeje je také jeho vysoký jas až 1300 nitů. Nechybí ani do displeje integrovaná optická čtečka otisků prstů.

Zajímavostí je použitý procesor Dimensity 7200 Pro, který MediaTek vyvinul exkluzivně ve spolupráci s Nothingem. Ten zde doplní 128GB případně 256GB úložiště a variantně 8 až 12 GB RAM, přičemž telefon podporuje i dynamické rozšíření operační paměti až o dalších 8 GB. Baterie zde zůstala na slušné kapacitě 5000 mAh, včetně podpory rychlého kabelového 45W dobíjení, se kterým telefon nabijete naplno cca za hodinu. Bezdrátové dobíjení zde oproti vyšším modelům Nothingu chybí.



Telefon Nothing se tradičně dodává bez napájecího adaptéru, ikonický průhledný špendlíček na vytažení SIM ale nesmí chybět.

Chválíme, že se Nothing u fotoaparátu stále drží hesla, že méně je někdy více. Místo zbytečného množství fotoaparátů se tak opět drží jen u dvou. Ovšem hlavní i ultraširokoúhlý objektiv nabídnou rozlišení 50 Mpx. V případě primárního nechybí ani optická stabilizace.

Poznávacím znamením smartphonů Nothing je jejich vlastní prostředí Nothing OS s tečkovaným designem. To zde v nové verzi 2.5 přichází s širší nabídkou originálních widgetů a lepší optimalizací. Upravený design nově také dovolí generovat vlastní tapetu pomocí AI. Předinstalovaný systém Nothing OS 2.5 vychází z Androidu 14, firma pro telefon slibuje tři roky systémových a 4 roky bezpečnostních aktualizací.

Nothing Phone (2a) je k dispozici v bílém nebo černém provedení. V základní variantě 8 + 128 GB jej zakoupíte za sympatickou a velmi konkurenční cenu 8000 Kč, verze 12 + 256 GB bude pouze o tisícovku dražší, tedy za 9000 Kč. Prodej telefonů u oficiálních prodejců v Česku začíná 12. března 2024.