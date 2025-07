Nothing Phone (3) je jeden z nejoriginálnějších telefonů. Nebude se líbit všem a cenou se nepodbízí

Nothing si dal se svým novým vlajkovým telefonem na čas, model Nothing Phone (3) připravoval celé dva roky. Není to vlastně špatný přístup od malé značky, která nemá „plnoformátové“ portfolio a soustředí se hlavně na střední třídu. Vyloženě špičkové modely Nothing dosud neměl, proto je dobře, že na prvního takového zástupce vyhradil dostatek času.

Hned na úvod je třeba říct, že vzhled Phonu (3) se asi nebude zamlouvat úplně všem. Ani u nás v redakci jsme se na jednoznačném zhodnocení designu neshodli. Někomu přišel nevkusný („random poházená kolečka po zádech“), jiného neurazil, ani nenadchnul. U mě převažují pozitivní dojmy. Technicistní design zůstal zčásti zachován, ale je čistší a jemnější než například u jiného letošního modelu Nothing Phone (3a) Pro, kterému až moc dominoval kruhový modul foťáku na zádech.

Zde jsou objektivy skutečně rozesety jakoby náhodně po zádech, ale díky tomu, že motivy kruhu se opakují i u dalších prvků (sekundární kruhový displej na zádech, kruhové tlačítko Glyph Button), působí takové ztvárnění jako designérský záměr. Právě zadní monochromatický displej s maticí 25 × 25 bílých LED bodů oříznutých do kruhu je poznávacím znamením a designovou inovací.

Někteří lamentují nad koncem různě tvarovaných svíticích diod, které byly u všech předchozích modelů Nothingu, ale z mého pohledu firma nikdy přímo neřekla, že s Glyphy (jak diodám říká) končí. Třeba si je nechá pro řadu smartphonů „a“ střední třídy a nový bodový displej Glyph Matrix bude pouze v řadě vlajkové. Uvidíme.

Obří výkon a univerzální fotoaparát

Glyph Matrix je nedotykový displej a ovládat ho můžete samostatným dotykovým tlačítkem na bočním okraji zad. V základu displej ukazuje čas, můžete ale přepnout na stav nabití baterie, stopky nebo minihry. Přednastavená je známá večírková hra „flaška“, ale přidat si můžete i další („Kámen, nůžky, papír“, věštecká koule, vodováha). Ve všech případech jde spíše o blbinky k jednorázovému pobavení, než něco skutečně užitečného.

To už ale neplatí o využití k notifikacím. Tady se Glyph Matrix uplatní podobně jako LED diody na starších modelech, s tím rozdílem, že si nebudete muset pamatovat, která dioda pro který druh notifikace svítí, ale nastavíte si svůj vlastní vzor nebo symbol. Obálka tak může značit příchozí SMS, bublina zase zprávu z Messengeru, zavináč nový e-mail atd. S nastavením kruhového displeje si lze vyhrát a také mu nařídit, aby v noci nerušil.

Na telefonu se mi také líbí, že je optimálně velký – předchozí modely Nothingu (snad kromě první generace) na mě byly už trochu přerostlé. Zde máme 6,67palcový OLED panel s jemným rozlišením 1260 × 2800 bodů a velmi dobrou hodnotou maximálního jasu 4500 nitů. Převažujícím materiálem i na zádech je sklo, rámeček je hliníkový. Telefon se dobře drží v ruce, i když po hladkých zádech možná trochu víc klouže, proto jsem si navykl nosit ho v přibaleném transparentním TPU krytu, který na zádech svým výřezem po hmatu naviguje na tlačítko Glyph Button.

Telefon sice neobsahuje aktuálně nejvýkonnější mobilní čipset Snapdragon 8 Elite, ale i jeho „odlehčený“ Snapdragon 8s Gen 4 bohatě postačuje. Zaznamenal jsem mírné zahřívání, ale je pravda, že telefon jsem zkoušel v opravdu horkých letních dnech, takže nedokážu vyvodit, zda je to něco nad normu. Na výběr jsou dvě paměťové varianty 12 + 256 GB nebo 16 + 512 GB, za mě jako uživateli bohatě stačí ta nižší.

Do prodeje přichází telefon s prostředím Nothing OS 3.5 nad Androidem 15. Ještě letos na podzim ale přijde aktualizace na Nothing OS 4 a Android 16. Výrobce přitom slibuje pět velkých upgradů (tohle tedy bude ten první) a sedm let bezpečnostních záplat. Prostředí je dobře známé z předchozích telefonů Nothing (ale i dceřiné značky CMF). Nově obsahuje funkci vyhledávání Essential Search za pomoci umělé inteligence, je zde i známý prostor Essential Space s vašimi textovými a hlasovými poznámkami, k němuž se dostanete rychle po stisku bočního tlačítka Essential Key. Pokud vám prostředí Nothingu nevyhovuje, můžete se hned při prvním spouštění telefonu přepnout i do čistého Androidu.

Sestava fotoaparátů: Primární : 50 MP OmniVision OV50H f/1.7, 24mm, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS

: 50 MP OmniVision OV50H f/1.7, 24mm, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS Širokáč : 50 MP Samsung ISOCELL JN1, f/2.2, 1/2.76", 0.64µm

: 50 MP Samsung ISOCELL JN1, f/2.2, 1/2.76", 0.64µm Telezoom : 50 MP Samsung ISOCELL JN5, f/2.7, 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS

: 50 MP Samsung ISOCELL JN5, f/2.7, 1/2.75", 0.64µm, PDAF, OIS Selfie: 50 MP Samsung ISOCELL JN1, f/2.2, 1/2.76", 0.64µm

Velké mezigenerační vylepšení (proti Nothing Phonu 2) zaznamenal fotoaparát, který je trojitý a do sestavy přibral periskopický teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Širokáč zůstal stejný, primární foťák má fyzicky větší senzor a objektiv s lepší světelností. Fotografie jsou povedené zejména z primárního fotoaparátu, u zoomu je patrný šum a menší ostrost. Byť asi na příčky nejlepších fotomobilů tento Nothing útočit nebude, sestava foťáků je univerzální a výstupy dostatečně kvalitní.

Ukázkové fotografie:



Ukázka přiblížení (0,6×, 1×, 2×, 3×, 6×) – první snímek širokáč, poslední 6× hybridní zoom



Scény náročné na dynamický rozsah



Makro fotí telefon pomocí teleobjektivu

Zajímavé je použití křemíko-uhlíkové baterie, která má ale z nějakého důvodu patrně softwarově blokovanou část svojí kapacity, takže využít můžeme jen udávaných 5150 mAh, což odpovídá běžné celodenní výdrži lithiových baterií s podobnou kapacitou. Kabelové nabíjení zrychlilo na 65 W. Ačkoli telefon tentokrát nemá pod průhledným zadním krytem „přiznanou“ cívku, bezdrátové nabíjení také obsahuje, výkon zůstává na 15 W.

Nothing Phone (3) je jedním z nejoriginálnějších telefonů současnosti, a to hlavně díky svému designu, druhému displeji na zádech, funkcím s ním spojeným, a také zdařilému prostředí. Někomu se ale vzhled zamlouvat nemusí, obecně značka Nothing nejde moc naproti konzervativním uživatelům. Novinka to ale bude mít trochu těžké kvůli nastavené cenové politice.

Nižší paměťová verze stojí na většině trhů 20 tisíc korun, což není málo. Navíc distributor pro střední a východní Evropu si z neznámého důvodu přiráží dalších cca 1500 Kč, takže výchozí cena pro Česko je 21 600 Kč, na Slovensku 860 eur (v Německu a Rakousku přitom 800 eur). Tento telefon je ale také o emocích a pokud se někomu zalíbí, nejspíš za něj tyto peníze obětuje.

Zdroje a další informace: Nothing, autorský článek