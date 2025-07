Nothing Phone (3) má na zádech druhý displej a dotykové tlačítko. Roztočí flašku nebo ukáže důležitější informace

Technologická značka Nothing dnes po sérii úniků a teaserů představila smartphone Nothing Phone (3). Velkou změnou prošel zadní kryt telefonu, který postrádá blikající diody. Místo nich se do akce dostává kruhový displej a zmást vás mohou i, na první pohled nezarovnané, zadní fotoaparáty. Vše je ale podle Nothingu přesně tak, jak má být.



Detail zad telefonu Nothing Phone (3) a obsah základní krabice

Telefon o rozměrech 160 × 76 × 8,99 mm váží 218 gramů. Nabízet se bude v černé nebo bílé barvě a to nejdůležitější najdeme na zádech. Konkrétně tři 50Mpx fotoaparáty, z nichž jeden vypadá hodně „nevycentrovaně“.

Dostupnost a ceny: 12 +256 GB – 21 599 Kč

16 + 512 GB – 23 999 Kč

barvy: černá, bílá

dostupnost: 15. července, předobjednávky od 4. července

Hlavní snímač má světelnost F1.68 (velikost 1/1.3"), širokoúhlý objektiv má 114° záběr scény a teleobjektiv nabídne 3× optický zoom, kombinovaný 6× in-sensor zoom nebo až 60× ultra zoom. Při natáčení videí poblikává hranatá červená dioda na zádech.

Využití druhého displeje navrhne komunita

To hlavní představuje sekundární kruhový displej s rozlišením 25 × 25 pixelů, který má řadu využití. Zobrazí vám různé hříčky Glyph Matrix (flašku, kámen-nůžky-papír), ale také například stopky, baterii, kompas, stav baterie apod. Na zadním krytu je v pravé části umístěno dotykové tlačítko, kterým přepínáte mezi režimy. Nothing současně uvolňuje i vývojářské nástroje, aby si mohla komunita vytvořit vlastní doplňky a minihry. Už teď však při otočení telefonu displejem dolů a stisku bočního tlačítka začne třeba nahrávání zvukové poznámky, který telefon převede do elektronické podoby. Tělo smartphonu splňuje odolnost IP68.



Přední a zadní strana telefonu od Nothingu, displej má tenké rámečky a vyplňuje téměř 93 % čelní strany

Na přední straně je připraven 6,67" AMOLED displej s rozlišením 2 800 × 1 260 pixelů, který podporuje miliardu barevných odstínů. Chrání jej sklo Gorilla Glass 7i, na kterém je od výroby nalepena ochranná fólie. Displej má typický jas 800 nitů, který na slunci stoupne na dvojnásobek, a 30 – 120Hz adaptivní obnovovací frekvenci. V průstřelu čeká 50Mpx selfie kamera, displej vyplňuje 92,89% čelní plochy.

Výkon smartphonu zajišťuje 4nm Snapdragon 8s Gen 4, ke kterému se pojí dvě paměťové varianty – 12 + 256 GB a 16 + 512 GB. Baterie typu Si/C má kapacitu 5 150 mAh, přes kabel ji dobijete až 65 watty. Telefon ale podporuje i 15W bezdrátové nabíjení, respektive 5W reverzní bezdrátové či 7,5W reverzní kabelové dobíjení. Telefon podporuje eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, dvoupásmovou GPS, 5G sítě i NFC.



Dvě barevné varianty telefonu Nothing Phone (3)

Do prodeje se dostane s nadstavbou Nothing OS 3.5, ve třetím čtvrtletí na něj dorazí aktualizace s Nothing OS 4.0 a Androidem 16. Celkově se výrobce zavazuje na pět let hlavních aktualizací systému a na sedm let bezpečnostních updatů. Mezi hlavní softwarové přídavky patří vyhledávání Essential Search (přejetí prstu nahoru z domovské obrazovky), které vyhledává, jak v telefonu, tak na webu v případě komplexních dotazů. Nechybí ani známé prostředí Essential Space, které organizuje nápady a poznámky pomocí AI.

Předobjednávky startují 4. července, prodej bude zahájen 15. července na webu značky a také u vybraných partnerů. Varianta 12/256 GB bude stát 21 599 Kč, verze 16/512 GB vyjde na 23 999 Kč.