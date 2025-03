Nothing Phone (3a) existuje i v krásné modré barvě. Zakoupit ho můžete výhradně na globálním e-shopu

Včerejší premiéra nových telefonů dvoučlenné řady Nothing Phone (3a) ukázala novinky hned v několika barvách. V běžných obchodech a e-shopech s elektronikou můžete už teď předobjednat Nothing Phone (3a) v bílé a černé barvě, nebo vyšší Nothing Phone (3a) Pro v černé a šedé barvě. Existuje ještě jedna barva, která si u publika při představovací akci vysloužila největší pozornost – mořská modrá. Také k této variantě se zájemci z Česka mají šanci dostat.



Nothing Phone (3a) v mořské modré barvě je v prodeji pouze na e-shopu

Už to není přes lokální distribuci, ale přes oficiální e-shop Nothing. V něm je možné nakupovat do celé Evropy s běžnými záručními podmínkami a platit normálně v českých korunách. Mořská modrá barva modelu Nothing Phone (3a) je k dispozici v jediné paměťové variantě 12 + 256 GB za 8999 Kč. Součástí předobjednávky je i 45W nabíjecí adaptér jako bonus zdarma. Model Pro se v modré barvě nevyrábí.



Loňský Nothing Phone (2a) měl také svoji speciální barevnou edici

Nothing dokáže svými speciálními edicemi vybraných produktů přilákat pozornost publika. Loni to byla například limitovaná edice modelu Nothing Phone (2a), která na zádech obsahovala drobné prvky v různých barvách (žlutá, modrá, červená). Netradiční byla také tzv. „Community Edition“ stejného modelu, jejíž fosforeskující záda ve tmě svítila. U sluchátek Nothing Ear (a) zase výrobce použil netradiční žlutou barvu.