Nothing Phone (3a) je tentokrát i ve verzi Pro. Stále bliká, přidává větší zoom a dostalo se i na boční tlačítko

Značka Nothing rozšiřuje své portfolio o dva nové smartphony. Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro přicházejí na trh s upraveným designem, vylepšenými fotoaparáty a s vyšším výkonem. A navrch přidávají i delší aktualizace, konkrétně tři roky velkých updatů Androidu a šest let bezpečnostních záplat. Telefony dostaly do výbavy zvýšenou odolnost IP64, teleobjektivy s optickým přiblížením a Android 15 s nadstavbou Nothing OS 3.1. Zadní kryt už není plastový, ale je vyrobený ze skla.

Nothing Phone (3a) vlevo a Nothing Phone (3a) Pro vpravo. Oba modely rozpoznáte zejména podle designu zadního krytu

U obou telefonů zůstává notoricky známé rozhraní Glyph Interface, které dokáže interagovat s běžnými funkcemi telefonu. Např. doplňuje tikající časovač, dá vám vědět, že vám volá oblíbený kontakt, nebo vám ukáže zbývající čas, např. do příjezdu objednaného Uberu. Celkem je uživatelsky adresovatelných 26 různých zón. Na boku je pak novinkou klávesa Essential Key, která spouští AI rozhraní pro ukládání důležitých informací. V displejích je zabudovaná čtečka otisků prstů, zvukovou stránku zajišťují dva reproduktory.

Povedený displej jako základ

Obě novinky spojuje použitý displej. Jedná se o 6,77" AMOLED panel s rozlišením Full HD+, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 000 nitů (v HDR). Automatika na slunci aktivuje u displeje svítivost až 1 300 nitů, v manuálním režimu je maximem 800 nitů. Touch sampling rate je na hodnotě 480 Hz (běžný režim), resp. 1 000 Hz (herní režim), proti poškrábání kryje displej ochranné sklo Panda Glass.

Pohled na přední a zadní stranu Nothing Phone (3a) Pro

Při pohledu na záda je jasné, že jedním z hlavních poznávacích rozdílů obou telefonů budou použité fotoaparáty. Oba telefony využívají jako hlavní opticky zastabilizovaný 50Mpx fotoaparát od Samsungu, který má u Pro varianty o 43 % rychlejší autofocus a dokáže do fotky dostat více detailů za zhoršených světelných podmínek. U obou telefonů je připraven ultraširokoúhlý snímač od Sony se 120° záběrem scény. Telefony se však liší teleobjektivy.

Řada Nothing Phone (3a) na produktovém videu výrobce:

U základního modelu je připraven 50Mpx snímač od Samsungu (f/2.0) s dvojnásobným optickým a čtyřnásobným bezztrátovým in-sensor zoomem. S umělou inteligencí je možné zoom natáhnout až na 30×, ovšem s očekávaným poklesem obrazové kvality. Pro verze dostala místo tohoto 50Mpx periskopický teleobjektiv od Sony (LYTIA 600) s 3× optickým a 6× bezztrátovým zoomem. S umělou inteligencí se zoom dostane až na 60×. Teleobjektivy lze použít i při focení detailů, a to od vzdálenosti 25 cm, resp. 15 cm (Pro verze), od objektu. Oba telefony natočí 4K video při 30 fps, popř. Full HD video až s 60 fps.

Ceny, předobjednávky a dostupnost: Nothing Phone (3a) 8 + 128 – 9 199 Kč (364 EUR)

Nothing Phone (3a) 12 + 256 – 10 399 Kč (409 EUR)

Nothing Phone (3a) Pro 12 + 256 – 11 999 Kč (474 EUR) Předobjednávky: K Phone (3a) jako dárek pro předobjednávky CMF Watch Pro Ash Grey

jako dárek pro předobjednávky CMF Watch Pro Ash Grey K Phone (3a) Pro jako dárek pro předobjednávky sluchátka Ear (a) Black Dostupnost: Phone (3a) v bílé a černé – začátek předobjednávek 5.3, začátek prodeje 11.3.

v bílé a černé – začátek předobjednávek 5.3, začátek prodeje 11.3. Phone (3a) Pro v šedé a černé – předobjednávky startují 11.3, prodeje pak 25.3.

Selfie má u výše postaveného modelu rozlišení 50 Mpx, u základní verze má rozlišení 32 Mpx. Dodavatelem kamerky je Samsung, ani jeden selfie fotoaparát neumí zaostřovat. Základní model bude k dispozici s 8 nebo 12GB operační pamětí a odpovídajícím 128 nebo 256GB úložištěm, Pro model bude k dostání jen ve verzi 12 + 256 GB. Funkce RAM booster dokáže využitím interní paměti zvětšit RAM až na 20 GB.

Výdrž až dva dny na jedno nabití

Baterie má u obou telefonů kapacitu 5 000 mAh, a podle výrobce telefony vydrží na jedno nabití až dva dny. Použité baterie si navíc mají po 1 200 nabíjecích cyklech zachovat více než 90 % původní kapacity. A to přesto, že se počítá s rychlým 50W dobíjením. Za dvacet minut nabijete telefon na celodenní používání (cca na 50 %), z nuly na sto trvá dobití necelou hodinu.



Nothing Phone (3a) v bílé barevné variantě

Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 7s Gen 3, který má oproti modelu Nothing Phone (2a) o třetinu vyšší výpočetní a o 11 % vyšší grafický výkon. Chlazení se mezigeneračně zlepšilo, a to kvůli díky téměř o čtvrtinu větší vypařovací komoře. Součástí procesoru jsou i herní funkce Snapdragon Elite Gaming, které jsou běžně omezené jen na ty nejvýkonnější telefony. Použitý procesor dále výrazně vylepšuje výkon umělé inteligence. Konektivita zahrnuje eSIM, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi a 5G.

V telefonech běží nejnovější grafická nadstavba Nothing OS 3.1, která je postavena na Androidu 15. Čekat můžete vylepšenou sadu animací, ikon, fontů a zvuků. Nothing sází na nové možnosti personalizace, kdy si můžete nastavit černobílé schéma nebo si uklidit na domovské obrazovce a v horní liště. A třeba i vypnout rušivé popisky ikon. V systému je řada aplikací a widgetů přímo od Nothingu, velkou změnou prošla zejména Galerie, Počasí a aplikace Fotoaparát. Výrobce do systému přidal algoritmy, které se učí podle vzorců používání uživatele, čímž se vylepšuje výdrž baterie i rychlost přístupu k systémovým souborům.



Všechny barevné varianty pohromadě, modrá v Evropě nebude

Samozřejmostí je pak umělá inteligence. Hlavní AI funkcí je Essential Space, což má být vaše „druhá paměť", do které můžete ukládat poznámky, nápady a inspirace. Rychlý přístup k funkci je přes dvojitý stisk tlačítka Essential Key na pravé straně telefonu. Stiskem zachytíte a uložíte obsah z displeje, dlouhým podržením můžete rychle nahrát hlasovou poznámku. Funkce bude v telefonu zatím v tzv. předběžném přístupu. Nothing plánuje funkci v následujících měsících vylepšovat, takže postupem času bude propojená s fotoaparátem nebo s multimediálním obsahem uloženým v telefonu.

Nothing dále uvádí, že oba telefony mají zatím nejnižší uhlíkovou stopu a že se u některých komponent využívá recyklovaný hliník, cín, ocel a plasty. V základní krabici bude společně s telefony, které budou mít od výroby nalepenou ochrannou fólii, ještě oboustranný USB-C kabel a špendlík pro vytažení šuplíku pro nanoSIM.