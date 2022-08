Nothing Phone už si koupíte i v Česku. První rozborka ukázala, že i běžné opravy budou trvat neúměrně dlouho

Nothing Phone (1) je „přehypovaný“ telefon střední třídy, který si už můžete koupit i v Česku. Hlavním lákadlem telefonní prvotiny značky Nothing jsou blikající průhledná záda a čistý systém, výkonově však samotný telefon spadá spíše do průměru. Máte sice 120Hz OLED displej a podporu 5G sítí, výkonově však od Snapdragonu 788+ nečekejte žádné zázraky. Navíc telefon už od začátku prodejů brzdí hned několik softwarových a hardwarových problémů.

Nový model se nově ukázal na teardown video, v němž můžeme vidět jeho rozebrání do šroubku (viz níže). Začíná se opět tradičně, tedy zahřátím a odstraněním zadního skleněného panelu. Ze stylizovaných zad je třeba vycvaknout hned několik přilepených plastových krytů. Součástí některých jsou i flex kabely pro LED diody, takže je třeba při rozborce postupovat opatrně. Svůj vlastní kryt má dokonce i spodní deska alias sub-board, a zakryty jsou i některé další kabely, což se dnes u smartphonů už moc často nevidí.

Spousta krytek a překrývajících se kabelů

Snad veškeré hlavní kabely jsou ke zbytku telefonu přilepeny, často se stává, že jednu součástku bez vytažení druhé v telefonu prostě nevyměníte. Navíc se podle videa zdá, že plastových krytů v útrobách je až zbytečně hodně. Baterie je v telefonu přilepená velmi důkladně, takže jde díky plastovým „táhlům“ vytáhnout jen stěží. Je totiž ze všech stran přilepená. Po vyjmutí baterie se zpřístupní kabeláž, která propojuje primární a sekundární desku, na které můžeme vidět popisek „Pokemon“, jehož smysl nám tak trochu uniká.

Rozborka Nothing Phone (1):

Ve finále telefon dostal nelichotivé skóre rozebíratelnosti 3 z 10. A to hlavně vinou velkého počtu titěrných součástek, takže rozborka a opětovné složení telefonu bude pro techniky noční můrou. Na druhou stranu, výměna nabíjecího konektoru vypadá jednoduše, u displeje a baterie to zase vypadá na slušnou dřinu.

Nothing Phone (1) už si můžete koupit i v Česku. Telefon oficiální cestou nabízí Alza, Datart, Huramobil a operátor O2. Varianta 8 + 128 GB vychází na 11 990 Kč, verzi 8 + 256 stojí o tisícovku dráž. Nejvyšší varianta 12/256 GB pak stojí 13 999 Kč.