Nothing Power (1) měla být bezdrátová powerbanka. Kvůli zásadní chybě se ale nakonec vůbec nezačala prodávat

Společnost Nothing měla už v roce 2021 v plánu uvést na trh další produkt. Po boku sluchátek Nothing Ear (1) se chtěla předvést powerbanku Nothing Power (1). Ta byla velmi dlouho ve vývoji, ale nakonec musela být ve finální fázi zrušena. Nothing experimentoval s průhledným designem, ale nedokázal do finální podoby dotáhnout dva produkty najednou, a tak musela powerbanka ustoupit sluchátkám. A Carl Pei, šéf značky Nothing, vysvětlil proč.

Jednalo se o powerbanku, která umožňovala, jak rychlé dobíjení až tří zařízení přes kabel, tak i bezdrátové dobíjení přes cívku na horní hraně. Jenže, Nothing chtěl z externí baterie dostat vysoký výkon (65 W), a ta se extrémně zahřívala. Dvojnásob to platilo i při současném bezdrátovém dobíjení, teplota powerbanky rozhodně nebyla ideální. Pro Nothing je mimo bezpečnosti stěžejní i design, a tak měla powerbanka průhledný designový kryt, jehož styl ladí s ostatními produkty značky.



Powerbanka Power (1) měla mít výkon až 65 Wattů, a v jednu chvíli mohla dobíjet až tři telefony přes kabel a současně ještě bezdrátově třeba sluchátka

Jenže právě design byl powerbance osudný. Když se prováděly jednotlivé dílčí testy, Power (1) jimi neprošel. Vnitřní část s baterií byla velmi těžká a při pádu na zem vnější kryty praskaly. Bylo tak třeba přepracovat design, a v tu chvíli dostal tento projekt červenou. Spolykal už hodně peněz, a jeho další budoucnost byla neudržitelná. Mimochodem, na jeho vývoji se v začátcích firmy podílelo pět zaměstnanců, a kupříkladu u nejnovějšího telefonu Phone (2) už to bylo 500 osob. I na tom je vidět, jak se firma Nothing za pár let rozrostla.

Aktuálně se jedná jen o luxusně vypadají těžítko, které se na trh nikdy neodstane. Na druhou stranu je Nothing jednou z mála technologických firem, který se nebojí přiznat, že v něčem udělala chybu. Ostatní mobilní značky jsou navenek neomylné. Kompletní video popisující vývoj powerbanky Power (1) si můžete pustit zde.