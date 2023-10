Nothing převlékne iPhony, aby se mu co nejvíce podobaly. Nové kryty pořídíte pro iPhone X a novější modely

Šéf značky Nothing, Carl Pei, jde často proti proudu. Na YouTube kanálu značky třeba pravidelně hodnotí špičkové telefony konkurence, a nebojí se je pochválit, ale ani srovnat s vlastním telefonem. Tentokrát však stál za zrodem příslušenství, které může iPhony velmi jednoduše „přetransformovat“ na iPhony. Stačí na jejich záda nasadit nové kryty, které mají stejný vzhled jako designově nezaměnitelná záda smartphonů Nothing.

Nová řada pouzder vznikla ve spolupráci se značkou CASETiFY, na jejichž stránkách si kryty můžete objednat. Nacvakávací kryt připomíná ikonická záda Nothing Phonu s rozhraním Glyph Interface, to je však u mobilních doplňků „jen na okrasu“. Navíc je samozřejmě výřez pro ostrůvek fotoaparátů. Kryty jsou navíc kompatibilní i s technologií MagSafe.



Nothing představil speciální edici krytů pro iPhony. Chtějí co možná nejvíce vypadat jako záda Nothing Phonu, navíc podporují i MagSafe

Limitovaná edice krytů, které na první pohled iPhony předělají do podoby Nothing Phonu, nejsou nijak levné. Nezávisle na modelu za ně na e-shopu Casetify zaplatíte 73 EUR, tj. zhruba 1 800 Kč. Mimo „originální“ varianty je k dispozici i odvozená podoba s přiznaným logem Nothing. A to nejen pro iPhony (model iPhone X a novější), ale také pro Pixely 6, Pixel 7 a poslední dvě generace „eskových“ Samsungů.

Zdroj: Nothing