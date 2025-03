Nothing rozjíždí vývoj dalšího komunitního telefonu, který vznikne z modelu Phone (3a). Přidat se můžete i vy

Značka Nothing opět oživila myšlenku komunitního telefonu a tentokrát k tomu využije model Nothing Phone (3a). Pokračuje tak tvorbu speciální verze telefonu z loňského roku, kdy byl jako základ použit model Nothing Phone (2a) Plus. Nakonec z něj vzešla speciální edice, jejíž záda svítila ve tmě a která získala designovou cenu Gold iF Design Awards. Vyrobilo se jí jen tisíc kusů, které se vyprodaly za pouhých 15 minut.



Vniká druhý komunitní telefon od Nothingu, tentokrát na základu modelu Nothing Phone (3a)

V letošním ročníku komunitní edice telefonu budou ti, kteří přispějí k jeho tvorbě, soutěžit ve čtyřech kategoriích – design, příslušenství, software a marketingová kampaň. V první části se bude hodnotit designová úprava, ve druhé pak exkluzivní příslušenství, které bude součástí základní krabičky komunitní verze telefonu. V rámci softwaru bude nutné navrhnout nové tapety, widgety a balíky ikon, u marketingu se očekávají kreativní myšlenky, které by sloužily k propagaci tohoto telefonu. I tentokrát se však domníváme, že propagace nebude třeba a že se speciální edice telefonu vyprodá během několika minut.

Nápady bude možné zasílat přes tyto webové stránky až do 23. dubna, na vítěze v jednotlivých dílčích kategoriích čeká i finanční odměna.