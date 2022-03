Nothing slíbil telefon, jaký jsme ještě neviděli a zatím ani neuvidíme. Čekání zkrátí nadstavbou pro jiné Androidy

O společnosti Nothing, kterou vede bývalý spoluzakladatel OnePlus, Carl Pei se v poslední době hodně mluví v souvislosti s chystaným chytrým telefonem. Firma nyní uspořádala online tiskovou konferenci, která byla celá tak trochu v retro stylu, ovšem v temném provedení, které vzbuzovalo tajemnou atmosféru.



Nothing slibuje, že jeho první telefon bude doslova něco, co jsme ještě neviděli. Zatím ale ukázal pouze prostředí systému Nothing OS

Moderování akce se ujal sám Carl Pei, který se upřímně rozpovídal o tom, jak jeho firmu odsuzovali v neúspěch, jelikož rozbíhat velký projekt uprostřed pandemie nebylo moudré. Přesto se firmě podařilo získat financování zejména díky úspěšným sluchátkům Nothing Ear (1), kterých se prý prodalo už téměř půl milionu kusů. Poté byl oficiálně oznámen příchod telefonu Nothing Phone (1).

Slíbil hodně, neukázal skoro nic

Pei zmínil, že dle jeho mínění od příchodu prvního iPhonu chybí na trhu se smartphony něco nového a výrobci prakticky jen zvětšují displej a zlepšují výbavu. Nothing chce jít jinou cestou a namísto iterací chce přinést něco úplně nového. V jeho snažení jej přitom podpořil Google, Samsung i Qualcomm. Co to nového bude však nevíme. Nothing se totiž držel svého názvu a neukázal skoro nic, až na nic moc neříkající obrázek, který prý začne dávat smysl až v létě, kdy telefon oficiálně uvede na trh.

Firma však alespoň odprezentovala vlastní nadstavbu Nothing OS s jednoduchou tečkovanou grafikou ve stylu loga firmy, včetně originálníc widgetů. Dala si záležet i na rychlosti a optimalizaci, kde pomohlo chytré přednačítání oblíbených aplikací do paměti. Prostředí má být jednoduché a v ovládacím centru má nabídnout rychlý přístup k ovládání produktů Nothing, ale i populárních zařízení jiných značek. Pei slíbil například rychlé ovládání sluchátek Apple AirPods či automobilů Tesla.

Klíčovým bodem Nothing Phone (1) s touto nadstavbou mají být také 3 roky systémových a 4 roky bezpečnostních aktualizací. Jako malou ochutnávku před příchodem telefonu však firma oznámila, že nadstavbu Nothing OS už v dubnu nabídne pro vybrané telefony jiných značek, aby si uživatelský zážitek mohli vyzkoušet i majitelé jiných telefonů. Zda se firmě podaří sliby naplnit a jaký bude telefon, co jsme ještě neviděli, na to si ještě musíme počkat.

Teaser na Nothing Phone (1):