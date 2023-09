Nothing ukázal polochytré hodinky. Jednoduché a levné Watch Pro vznikly pod dceřinnou značkou CMF

Značka Nothing představila své první chytré hodinky, které však trochu maskuje. Možná i kvůli tomu, že je nemá rád šéf značky Carl Pei, nakonec vznikly pod sub-brandem CMF by Nothing. Společně s nimi došlo i na premiéru zcela bezdrátových sluchátek a 65W GaN nabíječky, chytré hodinky jsou však zdaleka nejzajímavější novinkou.

CMF Watch Pro jsou hodinky, které se designově netají příbuzností k Nothing Phonům a zcela jasně se inspirovaly i u hodinek Apple Watch Ultra. Ne, že by měl americký výrobce patent na oranžovou, na dálku vám však hodinky budou hodně připomínat Apple Watch. Jako takové jsou však hodinky o dost jednodušší. Mají uzavřený systém bez aplikačního obchodu a daleko méně funkcí, zato však na jedno nabití vydrží až 13 dní, resp. až 27 hodin při používání GPS. Kapacita použité baterie je 340 mAh.



Nové hodinky Watch Pro od značky CMF by Nothing

Hliníkové tělo hodinek splňuje odolnost IP68, díky reproduktoru a mikrofonu na bočním rámu si s hodinkami i zavoláte (umělá inteligence odstraní šum na pozadí), a zobrazování má pod palcem vcelku velký 1,96" AMOLED displej s rozlišením 502 × 410 pix, jasem 600 nitů a s podporou Always On režimu. Součástí výbavy je už zmiňovaná podpora GPS, zobrazování notifikací z telefonu, základní metriky zdraví (tep 24/7, SpO2, stres, kroky, kalorie, nádechy, spánek) i 110 předpřipravených sportovních režimů.

Prohlídka hodinek CMF Watch Pro ze všech stran:

Hodinky se budou nabízet ve dvou barvách těla (černé a šedé), které jsou zkombinované se třemi barvami 22mm silikonových řemínků. Hodinky se propojí s Androidy (8.0 a výše) a iPhony (iOS 13 a novější) přes Bluetooth 5.3 a párovací aplikaci CMF Watch. Nové hodinky se začnou prodávat koncem září v Londýně, odkud se dostanou do dalších regionů. Stát budou 69 liber, tedy v přepočtu necelé dva tisíce korun. Za málo peněz tak dostanete poměrně hodně muziky, byť si hodinkový systém nerozšíříte žádnými dalšími aplikacemi.

Sluchátka a nabíječka

Společně s hodinkami CMF ukázalo i nová sluchátka Buds Pro. Jedná se o podstatně levnější sluchátka, která podporuje 45dB hybridní aktivní redukci šumu. Na jedno nabití vydrží přehrávat hudbu až 11 hodin, resp. 39 hodin s dobíjecím přenosným pouzdrem. V obou případech se bavíme o výdrži s deaktivovaným ANC. Ovládání sluchátek zajišťuje aplikace Nothing X, kvalita zvuku však bude oproti všem stávajícím sluchátkům od Nothingu o něco nižší. Jenže to vyvažuje cena, po přepočtu, necelých 1 400 Kč.



Dalšími novinkami jsou sluchátka CMF Buds Pro a 65W GaN nabíječka

Třetí novnkou je 65W GaN nabíječka, která je určena pro sluchátka, smartphony, tablety ale i pro notebooky. Má dva USB-C porty a jeden USB-A, a podporuje univerzální nabíjecí standardy PD 3.0, QC 4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, DCP a rychlé dobíjení od Applu a Samsungu. Nabíječka bude stát zhruba 1 100 Kč.