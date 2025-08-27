Živě Premium
Nothing vydával snímky z fotobanky za fotografie ze svého nového mobilu. Po odhalení je smazal | Zdroj: Jan Láska, Živě

Zdroj: Jan Láska, Živě

Nothing vydával snímky z fotobanky za fotografie ze svého nového mobilu. Po odhalení je smazal

Martin Chroust
27. srpna 2025

Značka Nothing má letos na kontě už druhý marketingový přešlap. Zatímco v únoru srovnávala nahrávání videí telefonem Phone (3a) s iPhonem, přičemž si nepohlídala správné nastavení iPhonu, tentokrát se pochlubila fotografiemi, které prokazatelně nebyly pořízené telefonem Nothing Phone (3). Jako by firma nevěděla, že se dnes dá na internetu cokoliv dohledat a ověřit.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Nothing se u vystavených telefonů Phone (3) chlubil ukázkovými fotkami, které pořídila komunita uživatelů. Všech pět fotek však pochází z databanky Stills a rozhodně nebyly pořízené telefony

Vše odstartovaly nahrávky telefonů vystavených v prodejnách, které v takzvaném „retail módu“ odhalily detaily fotoaparátu. Problematická je hlavně sekce s hashtagem #WithNothing a popiskem: „Posuďte sami. Tady jsou ukázky toho, co naše komunita pořídila s telefonem Phone (3)“ Jenže to není pravda, protože se podařilo dohledat přesný zdroj každé fotografie. Konkrétně pocházejí z fotobanky Stills.

Jako příklad můžeme uvést fotografii detailu osvětlení auta, kterou pořídil Roman Fox. Tuto fotku z roku 2023 sdílel vloni na svém Instagramu, tedy dávno předtím, než Nothing tušil, že nějaký Nothing Phone (3) bude vůbec existovat. Fotografie byla navíc pořízena fotoaparátem Fujifilm X-H2.

Nothing chystá aktualizaci

Přirozenou reakcí výrobce by asi byla obrana proti nařčení, ale protože důkazy zahrnovaly i detaily o zakoupení fotografií ze strany Nothing.tech, mluvčí Nothingu do médií uvedl, co bude následovat: „Přesnost v tom, jak prezentujeme možnosti našich produktů, je pro nás důležitá. Vystavené telefony Phone (3) dostanou aktualizaci, aby obsahovaly pouze fotky skutečně pořízené telefonem Phone (3).

Nothing se tedy přímo nepřiznal, ale reakce vyvolává mnoho dalších otázek. Stalo se to teď poprvé, nebo už se někdy výrobce pokusil o něco podobného a prošlo mu to? Fotomobily se navíc v posledních letech stále zlepšují, a to nejen za přispění umělé inteligence. Pokud by Nothing přizval ke spolupráci špičkové fotografy, možná by mu pořídili stejně kvalitní a zajímavě vypadající fotografie, které by skutečně pocházely z telefonu Phone (3). Má tak toto hazardování s důvěrou zákazníků vůbec zapotřebí?

Zdroje a další informace: Android Authority, Stills, Android Police
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud

Nejoblíbenější telefony

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 Ultra
Google Pixel 10 Pro
Samsung Galaxy A56 5G
Google Pixel 10
Samsung Galaxy S24
Google Pixel 9a
Samsung Galaxy A55 5G