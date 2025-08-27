Nothing vydával snímky z fotobanky za fotografie ze svého nového mobilu. Po odhalení je smazal

Značka Nothing má letos na kontě už druhý marketingový přešlap. Zatímco v únoru srovnávala nahrávání videí telefonem Phone (3a) s iPhonem, přičemž si nepohlídala správné nastavení iPhonu, tentokrát se pochlubila fotografiemi, které prokazatelně nebyly pořízené telefonem Nothing Phone (3). Jako by firma nevěděla, že se dnes dá na internetu cokoliv dohledat a ověřit.
Nothing se u vystavených telefonů Phone (3) chlubil ukázkovými fotkami, které pořídila komunita uživatelů. Všech pět fotek však pochází z databanky Stills a rozhodně nebyly pořízené telefony
Vše odstartovaly nahrávky telefonů vystavených v prodejnách, které v takzvaném „retail módu“ odhalily detaily fotoaparátu. Problematická je hlavně sekce s hashtagem #WithNothing a popiskem: „Posuďte sami. Tady jsou ukázky toho, co naše komunita pořídila s telefonem Phone (3)“ Jenže to není pravda, protože se podařilo dohledat přesný zdroj každé fotografie. Konkrétně pocházejí z fotobanky Stills.
Jako příklad můžeme uvést fotografii detailu osvětlení auta, kterou pořídil Roman Fox. Tuto fotku z roku 2023 sdílel vloni na svém Instagramu, tedy dávno předtím, než Nothing tušil, že nějaký Nothing Phone (3) bude vůbec existovat. Fotografie byla navíc pořízena fotoaparátem Fujifilm X-H2.
Nothing chystá aktualizaci
Přirozenou reakcí výrobce by asi byla obrana proti nařčení, ale protože důkazy zahrnovaly i detaily o zakoupení fotografií ze strany Nothing.tech, mluvčí Nothingu do médií uvedl, co bude následovat: „Přesnost v tom, jak prezentujeme možnosti našich produktů, je pro nás důležitá. Vystavené telefony Phone (3) dostanou aktualizaci, aby obsahovaly pouze fotky skutečně pořízené telefonem Phone (3).“
Nothing se tedy přímo nepřiznal, ale reakce vyvolává mnoho dalších otázek. Stalo se to teď poprvé, nebo už se někdy výrobce pokusil o něco podobného a prošlo mu to? Fotomobily se navíc v posledních letech stále zlepšují, a to nejen za přispění umělé inteligence. Pokud by Nothing přizval ke spolupráci špičkové fotografy, možná by mu pořídili stejně kvalitní a zajímavě vypadající fotografie, které by skutečně pocházely z telefonu Phone (3). Má tak toto hazardování s důvěrou zákazníků vůbec zapotřebí?