Nothing vylepšil březnový bestseller. Phone (2a) Plus má vyšší výkon, novou selfie a rychlejší nabíjení

Značka Nothing dnes oznámila vylepšenou verzi telefonu Nothing Phone (2a), který byl představen letos v březnu. Vybavenější model dostal označení Nothing Phone (2a) Plus, a do výbavy dostal výkonnější čipset, novou 50Mpx selfie, rychlejší nabíjení a dvě nové metalické barevné varianty – šedou a černou. Zbytek specifikací podědil po svém předchůdci, jehož recenzi si můžete přečíst zde.



Největší novinkou telefonu je přítomnost výkonnějšího čipsetu

Hlavní novinkou je bezesporu čipset. Telefon pohání Mediatek DImensity 7350 Plus, což je vlastně přetaktovaný Dimensity 7200 z březnového modelu exkluzivně určený pro nový smartphone od Nothingu. Osmijádrový procesor má včetně grafického čipu vyšší takt, a výrobce u něj slibuje a 10% nárust výpočetního a dokonce až 30% nárust grafického výkonu. Druhou výraznou změnou je nová 50Mpx selfie kamerka v průstřelu displeje, které nahradila dříve používanou 32Mpx selfie, a která natočí až 4K videa při 30 fps.

Nová selfie, rychlejší nabíjení

120Hz AMOLED displej má i nadále úhlopříčku 6,7 palce, rozlišení Full HD+ a jas až 1 300 nitů. Nijak se nesahalo ani na zadní fotoaparáty (50 + 50 Mpx). Pod zadním krytem, který i tentokrát obsahuje blikající diody vytvářející tzv.„Glyph interface“, je stále umístěna „dvoudenní“ 5 000mAh baterie, která podporuje až 50W dobíjení. A to je o 5 Wattů vyšší dobíjecí výkon, než u předchůdce. Uvnitř telefonu je připravený Android 14 s nadstavbou Nothing OS 2.6, jejíž součástí je i integrace ChatGPT a widget News Reporter, u něhož novinové články předčítá hlas finančního ředitele Nothingu, Tima Holbrowa.

Představení telefonu Nothing Phone (2a) Plus:

Novinka se bude na trhu nabízet s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm v černé a šedé barevné variantě. Ve Velké Británii se telefon začne nabízet 3. srpna za 399 liber (cca 12 tisíc korun). Přesnou cenu a dostupnost v Česku zatím neznáme, moudřejší budeme v září. Novinka má být navíc i jakýmsi mezistupněm, protože Nothing Phone (3) bude na trh uvedený až v příštím roce. Více informací k dnešní novince se dozvíte na stránkách Nothingu.