Nothing zkouší něco, co tu ještě nebylo. Váš nápad může přispět k vývoji komunitní verze telefonu

Značka Nothing se pouští do neprobádaných vod. Připravuje speciální edici svého poslední modelu Nothing Phone (2a), na jejímž designu se můžete podílet i vy. Nothing bude, od dřívějších ale i od úplně nových členů komunity, sbírat návrhy (video, fotografie, náčrtky ale i textové popisy), pro které se následně bude hlasovat. Ale není to jen o designu telefonu, ale také o tapetách, balení i marketingové kampani. Nothing očekává komplexní smartphone, který ukážete kreativitu a inovace vlastní komunity. Jeho vývoj by měl trvat zhruba půl roku.



Čtyři základní etapy vývoje komunitní verze smartphonu Nothing Phone (2a)

Telefon, který vejde ve známost jako Nothing Phone (2a) Community Edition je rozplánovaný do čtyř hlavních etap, z nichž vzejdou dílčí „vítězové“, kteří budou moci pracovat přímo s designovým týmem značky Nothing. První etapa se týká designu (startuje se 26. března), zatím však není jasné, do jaké míry bude možné design (a rozměry) telefonu upravit. Druhá etapa začne v květnu, a za cíl bude mít tvorbu čtyř tapet, které možná co nejvíce doplní design telefonu.

Červen bude v rámci třetí etapy věnován navrhnutí balení telefonu, jehož rozbalení by mělo být určitým způsobem „speciální“. Opět se musí brát v potaz výsledky prvních dvou etap. Poslední krokem, který nedílně patří ke každému vydanému smartphonu, je tvorba marketingového plánu a kampaně, která má deadline v červenci. Vítězný návrh dotáhne výherce společně s kreativním týmem Nothingu.

Čtyři vítězové, jeden finální produkt

O vítězích jednotlivých etap rozhodne, nejen hlasování na komunitních stránkách, ale také interní hlasování zaměstnanců Nothingu. Vítězové jednotlivých etap dostanou letenku do Londýna, kde se premiéra tohoto telefonu uskuteční, a to zřejmě koncem léta nebo nejpozději začátkem podzimu.

Šéf firmy Carl Pei potvrdil, že celý projekt dělá pro komunitu svých uživatelů, a také má jasno v tom, že za projektem bude hodně práce a ve finále rozhodně nebude ziskový. Mobilní nadšenci v rámci tohoto projektu mohou „nasát atmosféru“ při tvorbě nového telefonu, byť se samozřejmě jedná jen o finální část jeho vývoje. Hardware telefonu zůstává neměnný, měnit se bude jen design telefonu a krabice, tapety na pozadí a vyznění markentingové kampaně. I tak je to mezi současnými mobilními výrobci unikátní počin, který žádnou ze zavedených mobilních značek dosud nenapadl.

Detaily k tvorbě komunitní verze Phone (2a):

Pokud máte nápad, a chcete jej realizovat v rámci komunitní verze Nothing Phone (2a), zde se dozvíte více informací. Komunitní stránky Nothingu, nejen s designovými nápady, zase hledejte zde.