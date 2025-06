Nothing zruší svou největší specialitu. Blikající LED ze zad zmizí, nahradí je jednoduchý bodový displej

Značka Nothing připravuje premiéru telefonu Nothing Phone (3), přičemž nejvíce se diskutuje o tom, že z telefonů této značky zmizí charakteristické rozhraní Glyph Light Interface. Blikající poloprůhledná záda přitom byla u předchozích modelů hlavním rozlišovacím prvkem oproti konkurenci a neměla jen estetickou funkci – disponovala i vlastními praktickými možnostmi. V chystaném telefonu však budou chybět. Nothing doslova uvádí, že „zabil rozhraní Glyph Interface“, a šéf firmy Carl Pei dodává: „Odpočívej v pokoji“.



Co bude na zádech budoucích telefonů značky Nothing? Podle jednoho z teaserů by se zde mohl objevit doplňkový bodový displej

Ano, byla to hlavně show. Nothing si díky Glyphům mohl získat příznivce, kteří oceňovali, že se alespoň trochu odlišuje od konkurence. Na druhou stranu to však zřejmě nebyla funkce, která by se u telefonů udržela dlouhodobě, protože Nothing těžko hledal další smysluplné využití mimo upozornění na notifikace nebo identifikaci volajícího, když byl telefon položený displejem dolů.

Světla na zádech bylo možné využít také jako časovač, indikátor nabíjení nebo jako přisvětlení při fotografování či natáčení videí, ale šlo spíše o demonstrační možnosti využití – nic zásadního, bez čeho by se nedalo obejít.

Místo rozhraní Glyph Interface by se na zádech chystaného telefonu měl objevit doplňkový bodový displej s velkými pixely, na který se pravděpodobně přesune veškerá dosavadní světelná „show“. Jak konkrétně budou vypadat záda Nothing Phone (3), bude jasné poměrně brzy – premiéra telefonu je naplánována na červenec letošního roku.