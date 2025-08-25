Notifikace u smartphonů rozptylují pozornost více, než si myslíte. Nejhorších je prvních sedm sekund

Používání telefonu je rizikem pro pozornost a vnímání reálného světa. Samotným problémem však není čas strávený u displeje, ale hlavně notifikace. Primárně ty ze sociálních sítí, k nimž máme určitou citovou vazbu. I když notifikace neotevřete a nepřečtete, podle nedávné studie vás tato oznámení „rozhodí“ v průměru na sedm sekund.
Stroopův test možná sami znáte. Pojmenování barvy (např. červená) je napsáno jinou barvou (např. modře). Vy musíte rychle uvést barvu textu nebo barvu písma
Zjistila to studie, která po účastnících chtěla na displeji smartphonu vyplnit tzv. Stroopův test pro hodnocení pozornosti. Ten do popředí staví úkol, kdy se musíme rozhodnout mezi dvěma reakcemi – automatickým čtením slova a méně automatickým pojmenováním barvy slova. V tomto testu se měří rychlost ale i počet chyb. Často máme problém třeba v situaci, když je slovo „modrá“ napsané červenou barvou, a my máme pojmenovat barvu textu – často sklouzáváme k vyslovení textové informace a případná notifikace, která v tu chvíli dorazí do telefonu, nás dokáže na chvíli zcela rozhodit.
Autoři studie uvádí, že pro prozkoumání výsledků došli k přesvědčení, že obdržení příliš velkého množství notifikací ohrožuje naši schopnost přemýšlet. Největší dopad mají notifikace namířené konkrétně na nás (zprávy na sociálních sítích, doporučovaný obsah, apod.), ovšem i generické notifikace poukazují na to, že jsme si na digitální signály (vibrace nebo melodie notifikace) vytvořili vlastní automatické reakce. A těm dáváme mnohdy zbytečně přednost před tím, co právě děláme.
Autoři studie hodlají pokračovat navazujícím výzkumem, který by jim měl v porozumění, proč jsou pro nás oznámení telefonu tak zásadní, a zda záleží na typu oznámení.
Omezení notifikací
Ze studie vyplývá, že určitým rizikem používání smartphonu není doba strávená před obrazovkou, ale četnost notifikací. A zatímco to, kdy vědomě vezmeme do ruky telefon, asi nejde cíleně nijak ovlivnit, u notifikací platí přesný opak.
Souhrny oznámení a režim Nerušit v iOS
Z každé aplikace ve smartphonech si můžete v jejich detailech vypnout notifikace, respektive si u některých aplikací rovnou upravit typ notifikací, o které máte či nemáte zájem. U Androidu k tomu slouží tzv. notifikační kanály, v iOS se zase můžete u některých aplikací dostat přímo k nastavení toho, co se vám má objevovat v horní liště.
Oznámení dokáží u obou hlavních platforem omezit režimy Nerušit, které se navíc mohou aktivovat přesně v zadaném časovém intervalu. Propustí vám jen určité druhy notifikací, o které máte v daný čas zájem. iOS má navíc ještě souhrny notifikací, které vás v průběhu dne nezahlcují obtěžujícími méně důležitými notifikacemi bojujícími o vaši pozornost. Ty vám telefon ukáže najednou v souhrnech, a to v časech, které si sami nastavíte.