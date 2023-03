Nová baterie pojme více energie, a tentokrát to nejsou jen plány. Už jde do prvního telefonu Honor

Honor si na závěr tiskovky na veletrhu MWC nechal překvapení. Nová silikon-karbonová baterie bez odkladů jde do produkčního smartphonu a brzy by mohla nahradit konvenční li-ion akumulátory i v ostatních modelech. Největší výhodou je vyšší energetická hustota – Honor udává, že se do stejného objemu dá uložit o 12,8 % více energie.

To není ten vysněný revoluční skok. Ale když uvážíme, že Li-ion baterie se na dnešní kapacitu dostaly za 30 let vývoje, zatímco silikon-karbon je teprve na začátku...

Na stejné tiskovce představený telefon Honor Magic5 Pro má v Evropě baterii s grafitovou katodou o kapacitě 5 100 mAh. Silikon-karbonová baterie má u čínské varianty telefonu kapacitu 5 450 mAh (nárust o 6,8 procenta), a to při zachování fyzických rozměrů akumulátoru. I jiné zdroje potvrzují, že čínský trh poslouží jako reálný test. Necelých sedm procent sice není mnoho, ale jsme teprve na začátku...



Honor oznámil existenci silikon-karbonové baterie. Hned ji nasadil do čínské verze telefonu Honor Magic5 Pro

Může nás těšit, že má Honor technologii dotaženou, a že nám neprezentuje jen laboratorní testy. Zkušenost z minulosti říká, že je jen otázkou času, kdy se novinka dostane i na globální trh. Samozřejmě pokud se osvědčí.

Na prezentaci jsme viděli i graf, podle něhož se novému typu baterie nebývale daří i při vybíjení, poklesu napětí na 3,5 V. Silikon-karbonová baterie má v tu chvíli o 240% více kapacity, než běžně používané akumulátory.

Honor na MWC ukázal i silikonovo-karbonovou baterii: