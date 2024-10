Nová bezpečnostní funkce najde malware v reálném čase. Zatím ji ale Android 15 ještě nemá

Služba Google Play Protect funguje na Androidu jako bezpečnostní štít. S nástupcem operačního systému Android 15 se její funkce měla rozšířit o detekci hrozeb v reálném čase, jenže do úvodní verze systému, která se distribuuje u Pixelů, se ještě nedostala. Funkci očekáváme v některé z blížících se aktualizací Google System Update, ale už teď je jasné, že ji využijí jen ti, kteří už budou mít aktualizováno.



Ukázka jednoho z „nebezpečných“ oprávnění v systému Android. Už brzy si na něj posvítí ochrana Play Protect, která bude fungovat v reálném čae

Detekce hrozeb v Androidu 15 funguje v reálném čase. Pokud se systém Play Protect „nezdá“ nějaká aplikace, varuje o tom uživatele a současně se aplikace odešle Googlu k otestování. Pokud jeho bezpečnostní inženýři aplikaci vyhodnotí jako škodlivou, Google ji dokáže zablokovat. Za zmínku stojí i to, že při odesílání aplikací na servery Google se nijak nenaruší soukromí uživatelů, protože se využívá tzv. Private Computer Core, které Googlu umožňuje „chránit uživatele při sběru dat“. Google chce touto funkcí primárně zabránit zneužívání oprávnění, díky nimž by mohli vývojáři z telefonu uživatelů získat citlivá osobní data, např. zneužitím mikrofonu, fotoaparátu nebo některých oprávnění.

V telefonech ještě do konce roku

Současně Google nařizuje vývojářům aplikací, aby nezneužívali oprávnění pro přístup k fotografiím i k přístupu ke snímkům, které nepotřebují. Vývojáři musí do konce října začít používat funkce, které dokáží udělit oprávnění pro přístup jen k určitým fotografiím, a nebo vysvětlit, proč potřebují přístup ke všem fotkám. Ti, kteří Google do konce roku nepřesvědčí, nebo neakceptují nová pravidla, nebudou moci aplikaci na Google Play dále publikovat.

Android 15 a chybějící funkce Na Android 15 jsme letos čekali o dost déle, než dříve, a přesto jsme se nedočkali všech funkcí. Chybí např. omezení nabíjení baterie nebo zmiňovaná funkce Play Protect Live. Android 15 má v rukávu i vyšší bezpečnost mobilních sítí, ovšem ta není zprovozněna ani u Pixelů 9, a to proto, že „nemají dostatečný hardware“. Dá se tedy předpokládat, že Android 15 dostane spoustu funkcí až v průběhu času pravidelnými aktualizacemi zabezpečení, které budou obsahovat i nové funkce.

Detekce hrozeb v reálném čase dorazí do telefonů ještě tento rok, a to do těch zařízení, v nichž už poběží Android 15. Konkrétně se bude jednat o značky Pixel, Honor, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Sharp, Transsion, a další. Třeba takový Samsung se s některými dalšími značkami přidá až příští rok.

A my jen doufáme, že Google po letech slibů konečně vylepší bezpečnostní reputaci Androidu. Poslední statistiky ukazují, že i spousta známých a často stahovaných aplikací doslova lační po vašich informacích. Řada z nich požaduje kritická oprávnění systému, i když je aplikace pro své běžné používání nepotřebuje.

Via Forbes, Security