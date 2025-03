Nová chytřejší a osobnější Siri stále není připravená. Apple posouvá termín vydání na příští rok

Jak už to tak bývá, technologický vývoj občas narazí na nečekané překážky. Apple nedávno oznámil, že odkládá uvedení vylepšené verze Siri, která měla lépe rozumět osobnímu kontextu a efektivněji pracovat s aplikacemi. Původně se s touto funkcí počítalo už v iOS 18.4 (nutno dodat, že Apple nikdy oficiálně nepotvrdil, že nová Siri přijde právě v této verzi), ale nyní to vypadá, že si na ni počkáme déle, pravděpodobně až do iOS 19, možná dokonce až do roku 2026.

Apple si s novou Siri stanovil ambiciózní cíle. Měla být schopna analyzovat obsah obrazovky (funkce Onscreen Awareness), reagovat na kontextové dotazy (funkce Personal Context) a provádět akce napříč různými aplikacemi (funkce App Intents). Představte si, že byste mohli Siri požádat: „Přidej tuhle osobu do kontaktů“ nebo „Pošli e-mail, který jsem rozepsal Jirkovi“. Bohužel se zdá, že vývoj těchto funkcí je náročnější, než se původně předpokládalo.

Siri se odkládá. Apple neřekl proč

Apple měl údajně původně v plánu uvést tato vylepšení s iOS 18.4 nebo 18.5, ale nyní je jisté, že se tak v těchto verzích nestane. Firma neupřesnila důvody odkladu, ale někteří analytici naznačují, že jde o problémy s implementací velkých jazykových modelů (LLM), které by měly Siri dodat větší konverzační schopnosti a chytřejší vyhodnocování kontextu.

Důvodů zpoždění může být několik. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se Apple potýká s problémy s přesností a spolehlivostí nové Siri. Navíc se zdá, že firma přehodnocuje způsob, jakým Siri zpracovává soukromá data uživatelů, což může být dalším důvodem zpoždění.

I přes zpoždění klíčových funkcí se Siri v poslední době dočkala několika vylepšení. Lépe rozumí přirozenému jazyku, zvládá složitější dotazy, a dokonce se integruje s ChatGPT. Uživatelé jí také mohou psát dotazy místo mluvení, což se hodí v situacích, kdy nechtějí rušit okolí.

V oblasti hlasových asistentů panuje silná konkurence. Google se svým Asistentem a Amazon s Alexou se snaží nabízet stále chytřejší a užitečnější funkce. Apple si uvědomuje nutnost konkurovat dalším AI asistentům, a proto intenzivně investuje do vývoje Siri. Zpoždění „chytřejší a osobnější“ Siri je sice zklamáním, ale zároveň dává Applu prostor pro to, aby vše důkladně otestoval a doladil.

Výjimečně přiznané zpoždění

Samotné oznámení zpoždění je velkou výjimkou. Apple totiž obvykle neinformuje o zpoždění svých produktů, ale tentokrát udělal výjimku a snažil se zmírnit očekávání uživatelů. Podobné oznámení přišlo například v případě bezdrátové nabíjecí podložky AirPower, kterou nakonec Apple zcela zrušil.

I když si na vylepšenou Siri budeme muset ještě počkat, věříme, že se dočkáme asistenta, který usnadní každodenní život. Integrace s umělou inteligencí má obrovský potenciál a Apple má jedinečnou pozici, aby mohl nabídnout bezpečné a spolehlivé řešení. Nezbývá než doufat, že se inženýrům z Cupertina podaří překonat překážky a v budoucnu nás Siri příjemně překvapí.

Pokud vlastníte kompatibilní iPhone a těšili jste se na revoluční změny v Siri, budete si muset počkat minimálně do vydání iOS 19. Apple si prostě s ohledem na své renomé nemůže dovolit uvolnit nedokončenou funkci, která by mohla snížit důvěru v jeho ekosystém.

Zatím se tedy uživatelé mohou spolehnout na konkurenci, kde asistenti jako Google Gemini nebo ChatGPT Voice Mode už nyní nabízejí pokročilejší možnosti než současná Siri. Plnohodnotně konverzační Siri (srovnatelná s ChatGPT Voice Mode) přijde až v iOS 20 nebo později.