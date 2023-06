Nová dopravní značka na obzoru. Řidiče upozorní na zvýšený výskyt „smartphonových zombie“

To, co jsme měli původně jen za recesi, se ukazuje jako možný nástroj k tomu, aby se ulice staly bezpečnější. Město Mulberry City na Floridě začalo do ulic umisťovat varovné značky s nápisem „Beware of smartphone zombies“ (v překladu „Dejte pozor na smartphonové zombie“). Ty mají upozornit řidiče na smutný fenomén poslední doby, kdy lidé při pohybu venku hledí jen do telefonů, a nevšímají si světa okolo sebe. A to se jim může v některých případech dokonce stát osudným.

Situace je hodně podobná jako u lidí, kteří poslouchají hudbu za chůze a vůbec nedávají pozor, co se kolem nich děje. V konečném důsledku však nemusí dojít k tomu nejhoršímu, kdy lidé vstoupí z chodníku přímo na vozovku do dráhy jedoucího auta, ale lidé se i na chodníku mohou zranit. Běžně např. narážejí do pouličního osvětlení, košů, poutačů nebo do ostatních lidí, které míjejí. A značky mají upozornit řidiče na to, že lidé, kteří viditelně hledí do telefonu, o nich rozhodně nemají ani sebemenší tušení.



Ve městech se objevují první značky, který upozorňují na „smartphonové zombíky“

Podle starosty města Mulberry City, Richa Johnsona, mají značky smysl, už jen tehdy, když by někde na území města zachránily jen jeden lidský život. Nápad na jejich umístění do města mu vnuklo „meme“, které viděl na sociálních sítích Primárně jsou značky rozmístěny poblíž škol a knihoven, kde mladiství často chodí s pohledem upřeným do telefonu. A to proto, že telefon prakticky neviděli půl dne, a tak má smartphone už při ochodu ze školy veškerou jejich pozornost. V ulicích okresu Polk County je přitom každý rok usmrceno na 127 chodců.



Lidé se mění v zombíky. Nejistá vrávoravá chůze, šoupání nohama a nulové uvědomění prostoru okolo sebe - za vše mohou smartphony. Třeba v Británii lze tuto značky pořídit, jak v plastovém či kovovém provedení pro umístění na sloupky, tak i v podobě nálepky (Zdroj: Safetysignsupplies)

A kdo ví, třeba se tato dopravní značka natolik prosadí, že bude mít, zvláště ve velkých městech, velký smysl. V Češtině by mohla nést dodatkové označení „Pozor na smartphonové zombíky“.

Máte v Česku nějaké zkušenosti a zážitky se „smartphonovými zombíky“? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

