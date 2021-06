Nová móda? Snapdragon 888 a co nejnižší cena. Důkazem je Nubia Red Magic 6R

Značce Realme unikla cena připravovaného Realme GT 5G postaveného na Snapdragonu, která bude v konfiguraci 12/256GB stát v Evropě 549 EUR. Na stejný segment má se svým smartphonem Red Magic 6R políčena i Nubia. Telefon bude ve stejné paměťové konfiguraci sice nabízet dráž (599 EUR, cca 15 200 Kč), pokud si však vystačíte s menším úložištěm a nižší kapacitou operační paměti, bude se vám líbit cena 499 EUR, což dělá v přepočtu jen 12 600 Kč!

Cena telefonu platí na evropském obchodě Red Magic, kde si bude možné telefon objednat s bezplatným poštovným již 24. června, a to i do Česka. Jedná se sice o herní telefon, který se však snaží co možné nejvíce podobat běžnému smartphonu. Telefon dostal do výbavy 6,67" AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí, v obdélníkovém fotomodulu na zádech budou čekat čtyři fotoaparáty s přisvětlením. A na bočním rámu nebudou chybět dotykové 400Hz Shoulder Triggery. Nedostatkem je pouze 4 200mAh baterie, kterou nabijete maximálně 30 Watty. Preview Red Magic 6R si můžete přečíst zde.

Produktové video Nubie Red Magic 6R:

V redakci již testujeme staršího sourozence Nubia Red Magic 6, jehož redakční recenzi si u nás budete moci přečíst již velmi brzy.