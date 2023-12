Nová platební služba Cvak. K platbám budete potřebovat jen smartphone a platební kartu

Air Bank už v průběhu letních prázdnin informovala o tom, že se do Česka dostane světově unikátní služba pro placení na pomezí mezi hotovostí a platbou smartphonem. Služba už se v provozu aktivně testuje, a banka ji nazývá Cvak. Jedná se o platební systém, pro nějž budete potřebovat jen chytrý telefon a platební kartu. Cvak přitom budou moci využívat zákaznici a obchodníci s účty u všech bank v Česku, využívání Cvaku nebude podmíněno sjednáním podnikatelského či jiného účtu u Air Bank.



Jak budou fungovat platby Cvak? Oficálně to ještě nevíme, vyvozujeme tak z poskytnuté tiskové fotografie výše. Obchodník v mobilu zadá částku, zákazník zřejmě naskenuje štítek a přes notifikaci zaplatí. Konkrétní postup budeme znát začátkem příštího roku

Značka Cvak bude mít vizuální identitu zcela odlišnou od Air Bank, bude využívat fialovou barvu a slovo Cvak v závorkách. Air Bank formou tiskové zprávy potvrdila, že bližší funkční, technické a cenové parametry představí začátkem příštího roku na samostatné tiskové konferenci. Víme zatím jen to, že je platební řešení je vyvinuté tak, aby s ním mohl zaplatit klient každé banky v ČR. Jak přesně bude služba fungovat, zatím nevíme.

„Naším cílem je zaplnit na mapě Česka bílá místa, kde dosud bylo nutné platit jen v hotovosti, a přinést tak bezhotovostní placení všude tam, kde o něj zákazníci, ale i obchodníci stojí. Z našich průzkumů vyplývá, že 9 z 10 lidí platí kartou minimálně několikrát týdně. Lidé chtějí mít možnost zvolit si sami způsob placení, a ne všude tuto možnost mají. Proto chceme obchodníkům nabídnout jednoduché a cenově atraktivní platební řešení, které jejich platícím zákazníkům zvýší komfort a ve výsledku bude mít i pozitivní dopady na jejich tržby,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.

Ostrý provoz začne příští rok

Na fialovém štítku v obchodech bude umístěna informační zpráva: „Dotkněte se odemčeným telefonem a počkejte na notifikaci“. Můžeme předpokládat, že na telefonu se v tu chvíli objeví informace o platbě, kterou potvrdíte, a obchodníkovi na telefonu následně vyskočí informace o provedení transakce.

Kolik bude služba stát, jak bude propojena se systémy obchodníků, jak do ní přidáme platební kartu, a zda by na straně příjemce mohla být i nepodnikající fyzická osoba – to jsou otázky, na které budeme znát odpověď až začátkem příštího roku. Někteří obchodníci již službu testují, pokud se k nim chcete přidat, můžete se na webu této nové platební služby zaregistrovat. Budete potřebovat vyplnit jméno, příjmení, IČO a kontaktní e-mail.