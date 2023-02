Nová studie přináší další důkazy. Mobilní výrobci v Číně podle ní sbírají citlivá data uživatelů bez jejich vědomí

Huawei je už několik let zařazen na tzv. Entity listu, který mu znemožňuje přístup k americkým technologiím a službám. Firma se na globální úrovni tomuto nařčení dlouhodobě brání, přesto však dokázala fungovat se systémem výjimek, které ale zrušila Bidenova administrativa. Současně se však na internetu objevila studie, která mapuje chování čínských značek na domovském trhu, která potvrzuje sbírání citlivých dat uživatelů včetně jejich snadné vysledovatelnosti. Telefonní čísla jsou totiž v Číně přímo navázána na občanský průkaz...

Studie mapující soukromí mobilních uživatelů v Číně vznikla ve spolupráci akademických pracovníků z The University od Edinburgh a Trinity College Dublin. Podle výstupů studie (zde) značky Xiaomi, OnePlus, Oppo a Realme, tedy ty nejvýznamnější mobilní značky v Číně, sbírají uživatelská data „vlevo vpravo“. A to, jak na úrovni samotného systému, tak prostřednictvím předinstalovaných aplikací. Autoři studie se obávají, že zařízení sdílí některá data i se soukromým sektorem, a také toho, že poskytují spoustu uživatelských dat nejen výrobcům, ale také poskytovatelům služeb. Tedy např. portálu Baidu („čínský Google“) a čínským mobilním operátorům.



Baidu je něco jako „čínský Google“. Dostává spoustu citlivých informací o svých uživatelích, stejně jako mobilní operátoři a výrobci telefonů

Autoři studie experimentovali s několika modely, které zakoupili přímo v Číně, a provedli u nich detailní síťovou analýzu. A to pohledem uživatele, který hledí na svou bezpečnost, neposílá poskytovatelům žádná volitelná data a nevyužívá žádné cloudové služby třetích stran. I v tomto případě však výzkumníci zjistili, že telefon aktivně odesílal spoustu citlivých údajů. A tím se potvrdilo jednoznačné a cílené sledování uživatelů smartphonů v Číně.

Telefony posílaly telefonní čísla, trvalé indikátory zařízení, geolokační data, kontakty s telefonními čísly a textovými metadaty, a to vše je provázáno se skutečnou identitou občanů, na které jsou telefonní čísla registrována. Všechna tato data jsou z telefonu odesílána bez vědomí nebo jakéhokoliv povolení na straně uživatelů, a neexistuje žádná možnost, jak se z tohoto sběru dat odhlásit. A provázanost místních značek s čínskou vládou je dnes už veřejné tajemství...

Shromažďování dat navíc pokračuje i tehdy, když uživatel opustí Čínu, byť v jiných oblastech a státech platí různé zákony na ochranu soukromí, které by měly sběr dat omezit či dokonce zastavit. Dokonce se ukázalo, že telefony posílaly ze zahraničí informace čínským operátorům, aniž by v jejich zařízení byla SIM karta (!). A to vše je v rozporu s nedávnou schválenou legislativou (á-la GDPR), která má obdobnému sledování zabránit. Vypadá to však, že platí jen na papíře.

Studie nepřidává žádné souvislosti

Uživatele v Evropě by však určitě zajímalo, jak je to u vyjmenovaných značek, které své telefony dodávají třeba na starý kontinent. V EU se značky musí řídit ustanovení GDPR, zda k tomu však dochází, tato studie nezjišťovala. Výsledkem je spíše alarmující zjištění o tom, že v Číně jsou všichni uživatelé neustále pod dohledem, a pro operátory, vyhledávací giganty nebo pro státní aparát jsou „jako otevřená kniha“. A to i přes nově schválenou legislativu, která by měla stát na jejich straně...

Via: Gizmodo