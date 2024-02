Nová taktika na notorické odkládače. Je jen otázka času, než vás tato otravná obrazovka donutí k updatu aplikace

I přesto, že se má za to, že bezpečnost uživatelů smartphonů s Androidem, souvisí zejména s častými aktualizacemi systému, bezpečnostních záplat a aktualizací aplikací. Spousta uživatelů to vidí úplně opačně. Do rukou se mi běžně dostávají smartphony uživatelů, kteří bez racionálního důvodu odkládají, nejen aktualizace systému, ale také aktualizace aplikací. A právě na ně se soustředí Google, který dal vývojářům do rukou mocnou zbraň. A ta vás k aktualizaci prakticky donutí...



Nemáte v Google Play povolené automatické aktualizace? Notorickým odkládačům aktualizací hrozí, že se v jejich telefonech začnou po spuštění aplikací objevovat podobné obrazovky. A je jen otázkou času, než podlehnou, a aktualizaci si nakonec nainstalují

Google uvádí, že nejnovější verze aplikací, které si stáhnete z obchodu Google Play, vždy, mimo oprav chyb, přináší „nejlepší uživatelský dojem a zabezpečení“. Vývojáři mohou nově vcelku snadno vynutit aktualizaci své aplikace u uživatelů, a to podle celé řady kritérií. Oslovit mohou přes vývojářskou konzoli napřímo třeba všechny s vybranou verzí aplikace (za předpokladu, že má např. kritické chyby), popř. uživatele ve vybrané zemi a oblasti (problémy s lokalizací) či uživatele s konkrétní verzí Androidu. I tentokrát můžeme zmínit např. hru Pokémon Go, která má s nejnovější verzí Androidu (aktuálně se čtrnáctkou) každý rok velký problém.

Připravte se tedy na to, že začnete v Androidech stále častěji vídat celodisplejové okno, která po spuštění aplikace nebo hry upozorňuje na to, že je k dispozici aktualizace. Toto okno samozřejmě můžete zavřít, při každém studeném startu aplikace se však obrazovka objeví znovu. A to možná párkrát překousnete, z dlouhodobého hlediska je však jen otázka času, než podlehnete a aktualizaci si nainstalujete. Google tímto krokem zbrojí proti notorickým odkládačům aktualizací, které tímto způsobem, de facto, donutí k instalaci updatu.

Google už zveřejnil i první statistiky, z nichž vyplývá, že více než 50 % oslovených uživatelů okamžitě aktualizuje na nejnovější verzi aplikace.

Zdroj: Google Podpora