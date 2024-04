Nová zařízení se na trh dostávají s nedotaženým softwarem. Zvykem se stalo ladit problémy až za pochodu

Na mobilním trhu se nám rozmohl takový nešvar. Zatímco ještě před pár lety se na nová zařízení čekalo dlouho, protože výrobci ladili software, aby byl hned ze startu stoprocentní, dnes je trendem jejich co nejrychlejší uvedení do prodeje. A to znamená, že první den prodejů si zájemci přijdou pro zařízení, které ve většině případů ještě není softwarově dotažené. Skoro to vypadá, že chyby, které objeví první uživatelé, výrobcům proklouzly mezi prsty, a tak musí být tato zařízení, ne jednou, ale třeba i vícekrát po sobě aktualizovaná.



V lednové recenzi Samsungu Galaxy S24 Ultra jsme zmínili, že foťák ještě není zcela dotažený. Od té doby telefon dostal tři updaty, které se zaměřovaly (nejen) na vyšší kvalitu pořízených fotografií

Své o tom ví např. Samsung v řadě Galaxy S24, která na některých trzích dostala už tři aktualizace zaměřené na fotoaparát (u Ultry). A na červen se chystá další update, který má opravit vyvážení bílé, kvalitu zoomů, přeexponování, apod. Mimo to se někteří uživatelé setkali i s problémy čtečky otisků prstů nebo se subjektivně pomalejším nabíjením. A to jen v rámci poslední aktualizace. Vzpomenout však musíme i na to, že první aktualizace dorazila na telefon až v půlce února, tedy až po měsíci, kdy jsme telefon začali testovat. Recenze telefonu tak vznikla na bázi předprodukčního firmwaru, a to se u jihokorejců zatím ještě nikdy nestalo. Samsung v tom však rozhodně není sám.

Jsou v tom namočení úplně všichni

iPhony 15 zase trápilo přehřívání, což byl důsledek softwarové chyby, kterou Apple záplatoval ve verzi iOS 17.1. Některým telefonům dokonce čas od času zamrznul displej, takže jej nebylo možné ovládat. Dále měl telefony nové řady problémy se stabilitou Wi-Fi, rychlým vybíjením nebo třeba s rychlým spuštěním fotoaparátu, kdy jste neviděli v hledáčku nic jiného, než jen černočernou tmu.

U Pixelů je železným pravidlem, že to softwarově (často i hardwarově) hned ze startu není ono. Aktuální osmá generace přišla s rychle vybíjející se baterií, s přehříváním nebo třeba s náhodným vypínáním síťového připojení. Až po dlouhé době, kdy vám na smartphone nic nedorazilo, jste zjistili, že telefon nemá přístup, jak k mobilní síti, tak k Wi-Fi. A displeje měly dokonce problém i s reakcemi na dotyky.



Ukázky vypadaly skvěle, finální verze Rabbit R1 však má jen zlomek slibovaných funkcí. A ty co nabízí, často fungují prapodivně

A pak tu máme i další progresivní značky, které chtějí najít místo na trhu, ale zatím s tím spíše bojují. Vývojáři AI zařízení Rabbit R1 uspíšili start jeho prodejů, aby veškerý mediální zájem nepřipadl Applu a jeho konferenci WWDC. To však znamená, že je na světě nedotažené zařízení, které už teď začíná výrobce pravidelně aktualizovat. Třeba proto, že úvodní recenze dopadly velmi špatně. Zařízení nezvládá reakce na základní pokyny, při překladech z angličtiny do jiného jazyka nechává spoustu slov v původní podobě, a nebo neví, jak má vlastně reagovat.

Ano, harmonogram updatů je ambiciózní, ale jedná se o funkce, které měly být v zařízení už od začátku jeho prodejů. Rabbit R1 měl být zabijákem smartphonů, ale místo toho se z něj velmi pomalu stává jen zajímavý AI doplněk. A ten rozhodně není pro všechny.



Podobně je na tom i Humane AI Pin. Úvodní recenze dopadly velmi špatně. Vývojáři slibují, že zařízení budou pravidelně aktualizovat. Jenže mají špatně už základ – zařízení se přehřívá. A na to by měli výrobci přijít dříve, než po zahájení prodejů...

Podobné ambice měl i Humane AI Pin, jehož úvodní recenze dopadly katastrofálně. Výrobce tak vytyčil hlavní oblasti, které bude softwarově vylepšovat. Chce se zaměřit na vylepšení výdrže baterie, na lepší správu teploty, na snížení prodlevy při odpovědi zařízení. Jenže to jsou záležitosti, které měli vývojáři řešit ještě před tím, než jej začali nabízet. Díky tom tak dochází k přehřívání (na kůži pod trikem a košilí se některým objevují zarudlá místa). Zařízení má dále nespolehlivá gesta i nízkou kvalitu zvuku.

Neberte nás za slovo, podpora u chytrých zařízení je velmi důležitá. Včasné aktualizace jakbysmet. Přesto to vypadá, že všichni výrobci napříč trhem upřednostňují rychlost vstupu na trh před dotažením softwaru. Ten ladí za pochodu, a může trvat i několik měsíců, než dostanou tato zařízení funkce či optimalizace, které byste u nich, zvláště při pohledu na pořizovací cenu, čekali hned ze startu prodejů.

Zdroj: Michael Fisher