Nové iPhony zrychlí nabíjení. Po kabelu i to bezdrátové, ale na konkurenci výkon pořád nestačí

Aktuální iPhony řady 14 zrovna nevynikají v rychlosti nabíjení – elektrickou energii lze doplňovat přes kabel maximálním výkonem 30 wattů, bezdrátově výkonem 15 wattů. Změnit by to mohla technologie „vrstvené baterie“ („stacked battery“), se kterou by měla přijít patnáctá nebo šestnáctá generace iPhonů.

Renomovaný tipster, vystupující pod přezdívkou RGcloudS, publikoval na sociální síti Twitter informaci, podle které by akumulátory v nových iPhonech mohly nabídnout kapacitu baterie až 5000 mAh. Kromě toho by mělo být možné nabíjet je kabelem výkonem až 40 wattů a přes bezdrátovou nabíječku MagSafe až 20 watty, tedy o třetinu vyšším než u stávajících modelů.

O třetinu rychlejší nabíjení

Autor obou příspěvků upozorňuje, že si není jistý, zda se nová technologie poprvé objeví v iPhonech 15, které by měly být představené v září tohoto roku, nebo jestli si na ní budeme muset počkat až do roku 2024, kdy je očekáváno uvedení šestnácté generace.

Web ARY News, který o očekávané novince informoval počátkem tohoto týdne, označuje navýšení nabíjecího výkonu ze 30 na 40 wattů za „poměrně významný skok“. Takřka jedním dechem však podotýká, že některé konkurenční telefony s Androidem lze nabíjet výkonem vyšším než 100 wattů.

Apple bývá v uvádění novinek poměrně opatrný a nové technologie nasazuje až v okamžiku, kdy si je jistý jejich dostatečnou spolehlivostí. V případě rychlého nabíjení by měla být důležitým prvkem „vrstvená baterie“, která by měla zabraňovat problémům s přehříváním.

Možná letos, možná až za rok

S blížícím se termínem představení iPhonů 15, které by mělo proběhnout v září, pomalu vyplouvají na povrch nejrůznější více či méně podložené spekulace. V tomto případě je však velkou otázkou, jestli se klíčové novinky nedočkáme až o rok později.

Výrobci telefonů v posledních letech řeší problém krátké výdrže baterie na jedno nabití tím, že kompenzují omezenou kapacitu rychlejším nabíjením. Tímto přístupem obcházejí nutnost zvyšovat kapacitu baterií, což by vedlo k nežádoucímu nárůstu hmotnosti a velikosti telefonů.

Lze předpokládat, že jde o dočasné řešení do doby, než budou k dispozici nové technologie baterií, které poskytnou delší výdrž při podobné velikosti a hmotnosti. Do té doby však zůstává rychlé nabíjení poměrně praktickým a jednoduchým řešením, jak zajistit celodenní výdrž i při velmi náročném využívání telefonu.