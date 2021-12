Nové patenty Applu. iPhone, který cítí plyny, látková elektronika a přepracovaná nabíječka AirPower

Apple si pravidelně nechává registrovat nové patenty, tentokrát jich americká společnost podala rovnou 51 a lze mezi nimi najít některé zajímavosti. Například elektronika pokrytá látkou. Tu můžeme vidět u jiných výrobců. Hodně s látkou pracuje například Google.

Látka v případě Applu by ale obsahovala elektromagnety a díky piezoelektrickým senzorům by byla schopná interakce s produktem, a to včetně hmatové odezvy. V patentu Apple ukazuje, že by těmito senzory mohl pokrýt například obal iPadu, HomePod, iMacy, nabíjecí podložky, ale i některé další produkty, které Apple sám dosud nevyrábí – například prsten, sedadlo automobilu nebo rukavice.

Patent popisuje také nové senzory pro iPhone. Mluví se zde o novém senzoru, se kterým by byl telefon schopný detekovat unikající plyn. Zvládal by rozpoznat i různé druhy plynu, jako je oxid uhličitý/uhelnatý, ozón či různé těkavé látky.

Soubor patentů potvrzuje i nedávné informace Bloombergu, že Apple stále ještě nezlomil hůl nad nabíječkou AirPower. Zkoumá teď možnosti nabíjecí podložky s pulzně šířkovou modulací, která by zde měla pomoci k řízení napětí a mohla by být cestou k vyřešení přehřívání, kvůli které původní podložku Apple nikdy neuvedl na trh. Uvidíme, zda se některý z těchto zajímavých patentů časem přetaví v reálný produkt.

Speciální iPhone ze součástek prvního iPhonu:

Zdroj: PatentlyApple, patentový úřad USA