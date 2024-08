Nové Pixely jsou tady a Android 15 v nedohlednu. Vyšla jen nová betaverze, Google ještě musí opravit spoustu chyb

Nejen nás, ale určitě i vás, muselo včera dosti překvapit, že Google na své představovací akci vůbec nezmínil operační systém Android 15. V posledních několika letech, minimálně od Pixelu 5 z roku 2020, vždy platilo, že s novými telefony Google formálně uvedl i novou verzi operačního systém Android. Tentokrát však trojice telefonů startuje s Androidem 14, tedy s verzí systému, který existuje téměř rok. Proč?



První živé demo ze včerejší akce od Googlu shrnuje současnou uspěchanou premiéru Pixelů, které se budou nabízet ještě s loňským Androidem 14. Hláška „Něco se pokazilo, vyzkoušejte to prosím znovu“ se objevila dvakrát po sobě. Ještě, že byl vedle připraven náhradní telefon

Android 15 je ve veřejné betaverzi od dubna letošního roku, a nejvíce informací o systému jsme se dozvěděli na letošní akce Google I/O. Už před včerejší představovací akcí Googlu bylo evidentní, že americký gigant s telefony spěchá na trh. Třeba aby předběhl Apple, který má nové iPhony oznámit až v září. V samotné prezentaci zaznělo několik referencí na jablečného konkurenta.

Třeba to, že Google nepodporuje umělou inteligenci jen v angličtině a na jednom jediném trhu, a také to, že všechna AI dema nejsou předtočená (což dělá Apple), ale živá. A hned při první ukázce vyskočila na displeji telefon chybová hláška „Something went wrong, please try again“...a hned dvakrát po sobě. A to dává vzpomenout na podobné excesy, které se v minulosti u živých ukázek nevyhnuly Applu (iPhone 4 bez internetu, 2010) ani Microsoftu (chyba BSOD v roce 1998).

Android 15 zatím v nedohlednu

A ta, jakoby shrnovala, jak to s Androidem 15 aktuálně vypadá. Ukazuje se, že uspěchaná premiéra telefonů nijak nepomohla systému, u něhož byla včera teprve vydaná verze Beta 4.2. Systém evidentně ještě není připravený k tomu, aby se dostal do Pixelů, natož do dalších zařízení a vůbec k výrobcům, kteří by na systém mohli upravit své vlastní nadstavby.

První demo ukázka Gemini v tzv. „Gemini éře“:

IssueTracker u Androidu 15 v tuto chvíli eviduje 337 položek, z níž se většina týká chyb. A to je takto blízko k očekávané premiéře systému minimálně na pováženou. Mezi nejvýraznější nedostatky betaverze patří sekání při rolování aplikační nabídky, blikání notifikačního centra, nerozpoznávání odinstalovaných aplikací, extrémní vybíjení baterie, pomalé nabíjení, nevykreslování aplikací na celou obrazovku, náhodné vypínání tmavého režimu, nefunkční 5G, a je tu i spousta dalších drobnějších bugů a nedostatků. Zatím tak není vůbec jasné, kdy se dočkáme finálního „čistého“ Androidu 15.

Jeho oddálený start může druhotně znamenat i zpoždění aktualizací u OEM výrobců. Samsung měl už koncem července zpřístupnit betaverzi nadstavby One UI 7 nad Androidem 15, ale zatím ji odložil na neurčito. A to zřejmě proto, že i on čeká na Google...