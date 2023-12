Nové prémiové hodinky Garmin MARQ Athlete za 60 tisíc. Mají titanové tělo, safírové sklo a výbornou výdrž

Garmin těsně před Vánoci uvedl na trh nové chytré hodinky, konkrétně model MARQ Athlete Gen 2 Performance Edition. Jedná se o titanové hodinky s AMOLED displejem, který kryje safírové sklo. S hodinkami se počítá i v Evropě, jenže přímý prodej na webu Garminu je zpřístupněn jen v některých státech. Ve zbylých zemích Garmin spoléhá na partnerství se specializovanými prodejnami. A to kvůli ceně, která činí 2 300 EUR, tedy bezmála 57 tisíc korun!



Titanové tělo, titanové řemínky a displej krytý safírem – to jsou hodinky Garmin MARQ Athlete 2 Performance Edition

Hodinky navazuje na první řadu MARQ Athlete, která se na trhu objevila v loňském roce. Titanové tělo hodinek má rozměr 46 mm, dostal se do něj 1,2" AMOLED displej s rozlišením 390 × 390 pix krytý safírovým sklem. Tělo splňuje odolnost 10 ATM, takže odolá i při potápění do 100 metrů pod vodní hladinou. 22mm řemínky jsou vyrobeny z titanu a silikonu. Hodinky na jedno nabití vydrží až šestnáct dní, popř. šest dní s aktivním režimem Always On.

Hodinky mají integrovanou GPS, teploměr, měřič srdečního tepu a okysličení krve. Mimo to zvládnou evidovat Vo2 MAX, vaše fyzické aktivity, cvičení a také vám odhalí kvalitu spánku. Při p ohledu do specifikací je snad u každé položky zaškrtnutá podpora, takže jim nechybí prakticky žádná z funkcí, které Garmin nabízí. Ovšem, to by mělo být při pohledu na cenu naprostou samozřejmostí. Jedná se totiž o jeden z nejdražších modelů, který můžete u Garminu aktuálně pořídit.

Zdroj: Garmin