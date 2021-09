Nové příslušenství od Xiaomi. Populární náramek dostal NFC, v miniprojektoru běží Android TV

Xiaomi na včerejší představovací akci ukázalo, nejen čtyři mobilní novinky, ale také nové doplňkové příslušenství. Jednou z novinek je náramek Mi Smart Band 6 NFC, který vychází z letošního Mi Smart Band 6. Jak je patrné již ze samotného názvu, prakticky jediným výrazným přídavkem je podpora NFC, a tudíž i bezkontaktních plateb, na nichž Xiaomi spolupracuje s Mastercard. Jenže, bude také záležet na tom, kdy budou platby Mi Pay k dispozici i v ČR.

Xiaomi uvádí, že chce své platby brzy dostat do dalších 19 regionů (včetně zemí v Evropě), ale zatím není jasné, zda se to bude týkat i Česka a Slovenska. Náramek do výbavy navíc dostal i vestavěného hlasového asistenta Alexa, který pomůže s ovládáním chytré domácnosti.

Mi Smart Projector 2 je novou generací přenosného miniprojektoru. Nabízí rozlišení Full HD+, připojení typu „Plug and Play“ a také režim Dolby Atmos, který okoření zvukový výstup. Projektor má režim, který má vykouzlit perfektní čtvercový obraz téměř z jakéhokoliv úhlu a vzdálenosti projektoru od zdi či plátna, úhlopříčka projektovaného obrazu je od 60 palců (cca 1,6 m od projektoru) až po 120 palců ve vzdálenost 3,2 metru od projektoru. Přímo v něm navíc běží Android TV, takže pro sledování videí ani není třeba propojení s dalším zařízením.

Představovací video řady Xiaomi 11T:

Xiaomi Mesh System AX3000 je síťové zařízení sloužící pro pokrytí velké vnitřní plochy (až 370 m2) dvoupásmovou Wi-Fi 6. Maximální počet připojených zařízení je 254, součástí systému je automatické přepínání mezi sítěmi, např. při přechodu uživatelů do jiných místností.

A jaké budou ceny? Mi Smart Band 6 NFC bude stát 54,99 EUR (cca 1 400 Kč), Mi Smart Projector 2 se bude prodávat za ceny od 599 EUR, což dělá zhruba 15 tisíc korun. Xiaomi Mesh System AX3000 vyjde na 149 EUR, tedy na necelé čtyři tisíce. Přesnou dostupnost produktů v Česku zatím neznáme.