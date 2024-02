Nové Samsungy, slevy na Honor a tablet i AirPods za korunu. Nabídky zařízení u operátorů v únoru

Mezi únorové novinky se řadí nejen tři modely Galaxy S24 , ale i Galaxy XCover7. Je vhodný zejména pro ty zákazníky, kteří preferují spolehlivé a odolné přístroje, a na rozdíl od většiny telefonů na trhu má uživatelsky vyměnitelnou baterii. U T-Mobilu vyjde na 8 999 Kč. Operátor nenabídne moc výrazných slev, 1 200 Kč ušetříte za Honor 90 5G , 2 000 Kč za loňský iPhone 14 Plus 256 GB a celkem 4 000 Kč za vyšší paměťovou variantu.

U T-Mobilu je v únoru model Samsung Galaxy A14 64GB dostupný za 1 Kč s tarifem 10 GB Plus s výhodou. Extra dotací budou podpořeny také modely Samsung Galaxy A34 5G 128GB nebo Samsung Galaxy A54 5G 128GB , který bude dostupný za 5 499 Kč s tarifem Neomezeně 3XL s výhodou. Tarifní dotace se budou vztahovat na celé portfolio Samsung.

Zároveň v aplikaci Moje O2 mohou zákazníci získat slevu slevu 1 000 Kč na Samsung Galaxy A54 5G 256 GB , Samsung Galaxy A34 5G 128 GB a 500 Kč slevu na Honor 90 Lite 5G 256 GB . To je dáno i příchodem levných movinek jako Samsung Galaxy A05s, Samsung Galaxy A15 5G a Samsung Galaxy A25 5G, které jsou u tohoto operátora dostupné za 3 989 Kč, 5 589 Kč a 6 989 Kč.

U O2 se akční nabídky na tento měsíc nesou v duchu bonusů k výkupu. V rámci projektu O2 Výkup dostane zákazník k výkupní hodnotě jakéhokoli funkčního telefonu bonus až 8 000 Kč, a to při nákupu Samsungu Galaxy Z Flip5 nebo novinky Honor Magic V2 . Bonus 4 500 Kč dostane zákazník při nákupu Samsungu Galaxy S24 Ultra , 4 000 Kč k telefonu Samsung Galaxy S24 nebo třeba 2 500 Kč za nový iPhone 15 . Všechny jsou vypsané v tabulce níže.

Vodafone

U Vodafonu je únorovou novinkou Samsung Galaxy A15 5G. Díky podpoře rychlé 5G sítě si navíc užijí sledování videí a dalšího online obsahu kdekoliv, a to na displeji s Full HD+ rozlišením. Cena je 5 577 Kč.

Ačkoliv je nabídka nejnovějších smartphonů pestrá, ne každý ale potřebuje zcela nový model. Repasované telefony z druhé ruky jsou vhodné pro ty, komu záleží na snižování množství odpadu, kdo rád šetří svoji peněženku a potřebuje ověřený funkční telefon. Zajímavou cenu přináší i další únorová novinka a po kompletním servisu otestovaný Apple iPhone 13 mini 128 GB - REFURBISHED v temně inkoustové barvě a s dvouletou zárukou. Lze jej pořídit za 16 201 Kč.

Za zmínku stojí i několik telefonů, které do nabídky přibyly ve druhé půlce ledna. Zákazníci si mohou od té doby u Vodafonu pořídit například Motorolu Moto G34 5G, Honor Magic6 Lite 5G nebo mobilní telefony z nové řady Samsung Galaxy S24. Od ledna je také možné zakoupit celkem tři novinky z řady Xiaomi Redmi Note 13.

Za nákup nového mobilního telefonu náleží zákazníkům hodnotné dárky i v únoru. Třeba při pořízení telefonu Honor Magic6 Lite 5G 256 GB zákazník může získat Honor Pad X8 WiFi 4 GB RAM + 64 GB ROM. I když je tablet běžně k dostání za 3 390 Kč, u Vodafonu zákazníci zaplatí symbolickou korunu navíc. Nabídka je platná do konce února nebo do vyprodání skladových zásob.

S prázdnou neodejdou ani ti, kteří mají v hledáčku model Vivo Y55 5G. Při nákupu do konce března nebo do vyprodání zásob mohou za korunu získat silikonové pouzdro a fotbalový míč. Nezáleží ani na tom, zda zákazník využije kamennou prodejnu nebo e-shop.

Vodafone připravil také lákavou akci pro mladé, kterou mohou využít až do dovršení 26 let. K vybraným neomezeným studentských tarifům #jetovtobě je nyní možné získat sluchátka Apple AirPods 3. generace za korunu. Nabídka platí pro nové zákazníky a potrvá až do vyprodání zásob. Pokud ale zrovna sluchátka nechtějí nebo nepotřebují, mohou získat alespoň slevu dva tisíce korun na jakékoli nové zařízení v nabídce. Dále platí standardní tarifové slevy nebo akce při pořízení tří služeb od Vodafonu.