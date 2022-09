Nové Snapdragony pro střední třídu překvapí podporou 5G a fotoaparátů s vysokým rozlišením

Qualcomm představil nové čipsety šestkové a čtyřkové řady, které jsou určeny pro telefony střední a nižší třídy. Zatímco výše postavený Snapdragon 6 Gen 1, nástupce loňského Snapdragonu 695, je vyráběn už 4nm procesem, Snapdragon 4 Gen 1, nástupce Snapdragonu 480 Plus, zůstává ještě u energeticky méně efektivního 6nm výrobního procesu, který je „v akci“ už nějaký ten pátek. Možná i proto se telefony s tímto čipsetem dostanou na trh ještě v tomto čtvrtletí. Snapdragon 6 Gen 1 se do mobilů pohrne až začátkem příštího roku.

Qualcomm tentokrát neposkytl příliš detailů k procesorovým jádrům, víme jen to, že hlavní jádro „šestky“ bude mít takt 2,2 GHz, zatímco u „čtyřky“ to bude 2.0 GHz. Oproti předchůdcům má být až o 10 % výkonnější, grafické zpracování má narůst o 15 %. Samotná architektura je osmijádrová, nevíme však, jak budou jednotlivé clustery rozděleny. A bohužel zatím neznáme ani verzi použité grafiky Adreno. Qualcomm se u čipsetů opírá o vyšší výkon umělé inteligence až o 40 procent, a to při srovnání s předchozími generacemi.



Qualcomm představil dva nové čipsety střední třídy, přejímají názvosloví nejvýkonnějšího Snapdragonu 8+ Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 dostal nový obrazový koprocesor (12-bit Spectra Triple ISP), který podporuje HDR a až 200Mpx fotoaparáty. Otevírá se tedy cesta k 200Mpx fotomobilům, které budou výbavově spadat do střední třídy. Tento čipset se může opřít i o podporu 5G (modem Snapdragon X62) či o konektivitu Wi-Fi 6E.

U nižšího Snapdragonu 4 Gen 1 se bavíme o podpoře maximálně 108Mpx fotoaparátů, použitý displej může být rozlišení až Full HD a obnovovací frekvenci 120 Hz. I u tohoto čipsetu je volitelně k dispozici 5G (modem Snapdragon X51), ale na Wi-Fi 6E už se tentokrát nedostalo. Tento čipset by měl jako první běžet i Vivo iQOO Z6 Lite, přičemž tato řada se do Česka nedodává. První regionální model s novými čipsety je pro nás tedy zatím velkou neznámou.