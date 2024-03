Nové telefony jsou na jedno brdo. Potřebujeme větší odlišnosti, sázka na AI nestačí

Máme za sebou dva a půl měsíce roku 2024, kterému mnozí přezdívali „rok umělé inteligence ve smartphonu“. Ta sice odstartovala ve velkém stylu v podání Samsungu, a na veletrhu MWC se přidali i další, jenže všechno jsou zatím spíše jen ukázky, které tu a tam použijeme, nějaké velké změny však od umělé inteligence v mobilu (alespoň zatím) čekat nelze. A to platí i pro design a další specifikace letošních smartphonů. Povinné meziroční upgrady jsou tak trochu „nuda“, drží je nad zemí snad jen skládací telefony.



Je to už dvanáct let, co jsem na sociálních sítích sdílel tento příspěvek. Už v roce 2012 jsme si si říkali, že je to na trhu jedna velká mobilní nuda. Ani po dvanácti letech se však nic nezměnilo, telefony jsou stále nudné placky, jen některé z nich můžete přeložit vejpůl...

To, že u klasických telefonů už není moc co vymyslet, samozřejmě vědí i sami výrobci. Samsung u řady Galaxy S24 vsadil primárně na umělou inteligenci Galaxy AI, Apple se na to stejné chystá u telefonů řady iPhone 16. A zatímco ještě před několika lety se výrobci snažili každý rok do telefonů dostat významné a zajímavé novinky, v posledních letech se jedná jen o „povinná“ a často spíše drobná vylepšení. Nové telefony už nevzbuzují takovou vlnu zájmu, co dříve.