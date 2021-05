Nové Xperie ještě nejsou v prodeji, Sony přesto zlevňuje ty loňské

Sony představilo před necelým měsícem trojici nových Xperií. Do prodeje na českém trhu jim to ale ještě nějaký ten měsíc potrvá, a tak chce japonský výrobce v mezidobí nalákat alespoň na zlevněné starší modely. Květnové slevy se týkají modelů Sony Xperia 1 II a Sony Xperia 5 II a platí do 30. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Vlajkový smartphone Sony Xperia 1 II můžete zakoupit za sníženou cenu 24 990 Kč, sleva činí dva tisíce korun (akce platí pouze pro fialovou variantu, černá stojí nadále 26 990 Kč.). Druhý nejvyšší loňský model s kompaktními rozměry Sony Xperia 5 II se nově prodává za 20 990 Kč (sleva platí pro obě nabízené barvy), předchozí cenovka byla vyšší o dva tisíce korun.

Akce probíhá u všech autorizovaných prodejců.