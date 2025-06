16 největších novinek v Androidu 16. Na tuto aktualizaci se budete těšit

Počínaje dnešním dnem se po několikaměsíčním testování do Pixelů dostává Android 16, na který si však ostatní Androidy ještě počkají. Je na co se těšit?

Aktualizace se uvolňují postupným tempem, a tak se může stát, že to u vašeho Pixelu ještě chvíli potrvá. U telefonů ostatních značek je termín aktualizací navázaný na samotné výrobce, kteří na Android 16 už možná nějakou dobu připravují své grafické nadstavby a kompatibilitu svých mobilních aplikací.

Aktualizace je v první vlně dostupná pro Pixely 6 a novější modely, a měla by vám v liště vyskočit automaticky. Pokud se tak nestane, můžete se na aktualizaci dotázat ručně, a to přes Nastavení – Systém – Aktualizace softwaru.

U bílého textu se pozadí vybarví černě, u tmavého textu bude naopak bílé. Nedojde tedy k tomu, že by text zobrazený v popředí zapadl v obrázku tvořícím pozadí.

Samostatně si zvolíte region, jednotky teploty, měrné jednotky i první den v týdnu. To vše nastavíte přes Nastavení – Systém – Jazyky a oblast.

Zatímco ve stávajících verzích Androidu bylo možné pouze upravovat vyvážení bílé, v Androidu 16 si nastavíte jak barevnou teplotu, tak i barevný nádech. To vše kvůli lepší podpoře při nahrávání profesionálních videí.

Android 16 přidává podporu pro UltraHDR ve formátu HEIC. Jedná se o fotky doplněné o tzv. „gain mapu" jako u existujícího formátu UltraHDR JPEG. Google plánuje výhledově do Androidu přidat i podporu UltraHDR u formátu AVIF. Google navíc u Androidu standardizoval zachycování a zobrazení tzv. pohybových fotek.

Když bude tato bezpečnostní funkce aktivní, bude při změně klíčových nastavení systému nutné ověření uživatele prostřednictvím biometriky. A to v případě, kdy je jeho zařízení mimo nastavenou ověřenou lokaci (např. doma nebo v práci).

Funkce Kontrola Identity se s Androidem 16 dostane do většího počtu telefonů; aktuálně je k dispozici jen u Pixelů a vybraných Samsungů.

10. Adaptivní aplikace

Aplikace u zařízení s velkými displeji (skládací hybridy nebo tablety) budou muset využít celý přidělený displej. Zatímco dříve mohly tyto aplikace běžet v režimu, který suploval běžný displej smartphonu, nově se musí roztáhnout do všech stran.



Aplikace u skládacích telefonů už nebudou jen v podobě „nudle“ uprostřed, ale roztáhnou se na celý displej

Až dosud byla úprava chování aplikací na skládacích displejích jen na výrobcích, nově si ji pod patronát převezme Google. V Androidu 16 se vývojáři sice ještě budou moci od této změny distancovat, od Androidu 17 to již možné nebude. Navíc je nutné počítat s tím, že na celý displej budou mít zobrazení vynucené pouze aplikace. U her to kvůli texturám možné není.