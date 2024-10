Každoroční premiéry nových produktů už nedávají smysl ani Applu. Do budoucna se mají týkat jen iPhonů

Technologický vývoj v oblasti smartphonů se za poslední roky nijak výrazně neposunul kupředu. Mobilní výrobci vyvíjí nové telefony „z povinnosti“, a to i přesto, že nemají žádné výrazné mezigenerační změny. Apple se letos soustředil primárně na software, jenže vychrlit spoustu mobilních novinek v jeden den (řada iPhone 16, Apple Watch Series 10) si vybralo svou daň. Apple, podle Marca Gurmana, dobře obeznámeného zdroje, zvažuje, že by u některých typů produktů Apple zpomalil běžné každoroční tempo představování novinek.



U Applu by se mohla vrátit éra překvapení ve stylu „One more thing...“ Podle zdroje zvažuje Apple, že by některé produkty neuváděl každý rok na trh „z povinnosti“, ale počkal by, až budou mít dostatek novinek. A proti tomu rozhodně nelze nic namítat

Apple je už natolik velká firma, že nestíhá naplňovat všechna očekávání. iPhone 16 je v marketingových kampaních brán jako telefon navržený pro umělou inteligenci, která však v Evropě chybí úplně, a jinde budou funkce Apple Intelligence přibývat postupně až do března příštího roku. S vydání iPadOS 18 Apple rozbil iPady Pro s procesorem M4, které musely na do servisu. Na opravu samotného systému se čekalo dva týdny, a to stejné potkalo i betaverzi systému WatchOS 11.1. nebo beta aktualizaci u HomePodu.

Roční představovací okno už jen u iPhonů

Marc Gurman uvádí, že Apple vážně zvažuje, že by tradiční roční představovací okno u některých produktů posunul. Nemělo by záležet na kalendáři, ale na tom, zda je nový model dotažený do konce, či nikoliv. Jinými slovy to mezi řádky trochu vypadá na návrat do mobilní minulosti, kdy nikoho do uvádění novinek „netlačil čas“. U Applu se očekává každoroční zářijová premiéra iPhonů, a na tom se zřejmě nic nezmění. I přesto, že meziroční hardwarový upgrade často není třeba, Apple na tom (logicky) z marketingových, finančních a konkurenčních důvodů nic měnit nehodlá.

U iPadů nebo chytrých hodinek je to však úplně jiná písnička. V září se očekávala premiéra hodinek Galaxy Watch Ultra 3, místo nich jen Ultra 2 dostaly černou barvu. Watch SE dokonce nebyly zmíněné vůbec, u obou se očekává premiéra nových generací až příští rok. A dává to smysl, protože se Apple mezitím může soustředit na daleko důležitější věci. Pomalejší tempo upgradu je vidět i u iPadů, které se objevily v květnu a nové bychom mohli očekávat až v září příštího roku.

Podle zdroje má sice Apple v příštím roce v plánu velké hardwarové premiéry (v první i druhé polovině roku), od roku 2026 to však vypadá, že Apple změní myšlenkovou strategii, a to i přes očekávanou nervozitu a nevoli investorů. Přesto by to mohlo Applu rozvávat ruce, když nebude závislý na termínu, kdy „musí“ vydat nový software, který ještě zdaleka nemusí být dotažený. Fanoušci Applu navíc mají rádi překvapení alias „One more thing...,“ a neočekávané premiéry Applu „mimo termín“ oznámené několik dní před svým konáním by mohly celou věc patřičně okořenit.

Zdroj: Bloomberg