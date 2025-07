Devět novinek, které si iOS 26 vypůjčil z Androidu a na které fanoušci Applu dlouho čekali

Každoroční červnová konference Applu pro vývojáře bývá pro fanoušky této značky velkým svátkem. Letošní WWDC, na které byl představen iOS 26, však musela vykouzlit nejeden úsměv i na tvářích dlouholetých uživatelů Androidu. Apple totiž s velkou parádou představil řadu „novinek“, které velmi důvěrně znají. Pojďme se bez zbytečných okolků podívat, čím se v Cupertinu letos inspirovali.

Přebírání nápadů od konkurence není ničím novým a má v historii Applu hluboké kořeny. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku často nechává konkurenci prozkoumat nové cesty, a teprve poté, co se funkce osvědčí, ji s velkou pompou integruje do svého systému. Brání se přitom argumentem, že nekopíruje, nýbrž zdokonaluje – dodává funkcím punc jednoduchosti, elegance a dokonalé integrace do svého ekosystému. V rámci objektivity je ale nutné uznat, že u výrobců telefonů s Androidem to funguje víceméně stejně – výčet „inovací“ inspirovaných iOS by určitě zabral několik stránek.

Letošní inspirace je přitom mimořádně pestrá. Sahá od základních prvků, jako je dlouho postrádaný odhad doby nabíjení, až po komplexní funkce poháněné umělou inteligencí, kde se Apple snaží držet krok s inovacemi Googlu a Samsungu. Podíváme se na chytré filtrování hovorů, překlady v reálném čase, nové možnosti personalizace i na funkce, jejichž absence například na iPadu byla po léta terčem vtipů.

Konečně víme, kdy se nabije

Začněme drobností, jejíž absence v iOS byla po léta doslova záhadou. iPhone s iOS 26 konečně ukáže odhadovaný čas do plného nabití baterie, a to nejen při kabelovém, ale i bezdrátovém nabíjení. Tato informace se objeví jak v nastavení, tak přímo na zamykací obrazovce. Už tedy nebudete muset bezradně sledovat pomalu rostoucí procenta a odhadovat, zda si před odchodem stihnete „doplnit šťávu“.



Zobrazení času do konce nabíjení (vlevo iOS, vpravo Android)

Pro uživatele telefonů s Androidem je to naprostá samozřejmost, a to už mnoho let. Apple si s touto funkcí dal opravdu na čas. Příjemným bonusem je, že systém dokáže rozpoznat i pomalé nabíjení. Pokud tedy telefon připojíte ke slabému zdroji, iOS 26 vás na to upozorní nejen delším časovým odhadem, ale i přímou informací.