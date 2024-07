Novinky od Honoru, tlačítkové véčko a příslušenství za korunu. Nabídky zařízení u operátorů v červenci

Vodafone

Nabídku Vodafonu v červenci rozšířil mobil Xiaomi Redmi 13 v ceně 4 177 Kč. Ve výbavě nechybí kvalitní 6,8“ displej LCD s rozlišením FullHD+ a osmijádrový procesor MediaTek. Uživatelská paměť má kapacitu 128 GB, lze ji rozšířit paměťovou kartou o maximálně 1 TB.

V červenci navíc k nákupu nového Honoru 200 Pro 5G můžou zákazníci využít výhodné akce a za jednu korunu přikoupit tablet Honor Pad 8, který běžně stojí 4 990 Kč. Akce běží online i na vybraných prodejnách do konce července nebo do vyprodání zásob.

Druhý model z řady 200, Honor 200 5G za 14 601 Kč, nabízí skvělý poměr cena/výkon, podporu rychlých dat 5G a eSIM. I k tomuto modelu můžou zákazníci navíc získat tablet Honor Pad 8 Blue Hour v hodnotě 4 990 Kč za jednu korunu. Nabídka platí do konce července nebo do vyprodání zásob online a na vybraných prodejnách. Honor 200 Lite 5G za 7 977 Kč přichází s dobrou výbavou. V červenci navíc k nákupu tohoto modelu získá zákazník za jednu korunu i výkonnou nabíječku Honor SuperCharge Power Adapter s nabíjecím výkonem 66 W v hodnotě 590 Kč. Nabídka platí do konce července nebo do vyprodání zásob.

Příslušenství i mobily za korunu

K telefonům ze série Samsung Galaxy S a k Samsung Galaxy A55 5G nabízí Vodafone další mobil, Samsung Galaxy A15 5G v hodnotě 4 477 Kč za korunu. Nabídka platí do 21. července nebo do vyprodání zásob.

K nákupu vybraných telefonů Motorola může zákazník získat batoh Lenovo 15.6 Backpack B210 v šedé barvě v hodnotě 399 Kč za 1 Kč. K telefonu Motorola Edge 50 Pro 12/512GB Black Beauty (vegan leather) nabízí operátor za korunu bezdrátová sluchátka Moto Buds Starlight Blue v hodnotě 1 499 Kč. Obě nabídky platí online a na vybraných prodejnách do konce srpna nebo do vyprodání zásob.

Až do konce září (nebo do vyprodání zásob) můžou zákazníci k telefonu Xiaomi 14 získat chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro LTE Black v hodnotě 7 001 Kč za 1 Kč. Hodinky získá zákazník na vybraných prodejnách a online. Prodloužená je až do konce září nebo do vyprodání zásob nabídka bezdrátových sluchátek Redmi Buds 5 Pro Black za korunu k nákupu telefonu Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Midnight Black. Akce běží online a na vybraných prodejnách.

Až do konce září nebo do vyprodání zásob mohou zákazníci k vybraným zařízením získat i prázdninové doplňky. K telefonům Vivo Y55 5G, Vivo Y76 5G, Vivo X80 Lite 5G a Vivo V29 Lite 5G nabízí Vodafone fotbalový míč Vivo za 1 Kč. K telefonu Vivo Y55 5G je na výběr silikonové pouzdro Vivo Y55 5G Dark Blue nebo silikonové pouzdro Vivo Y55 5G Light Blue za 1 Kč. Při online nákupu herní konzole na cesty Lenovo Legion Go je k dostání za korunu batoh Lenovo 15.6 Backpack v černé barvě.