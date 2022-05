Novinky od Qualcommu. Vylepšený špičkový čipset, Snapdragon pro střední třídu a vlastní AR brýle

Zbytek hardwaru zůstává při starém, tedy modemy, obrazové koprocesor, podpora fotoaparátů, displejů a pamětí. A tady se asi není třeba opakovat, protože všechny důležité detaily Snapdragonu 8 Gen 1 si můžete přečíst v tomto článku . Mnohem důležitější je fakt, že nový top čipset nečekají žádné odklady, protože se do první smartphonů dostane již v průběhu třetího čtvrtletí (červenec až září). Nový čipset chce do svých telefonů nasadit obrovská spousta výrobců: Asus, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Redmi, Vivo, Xiaomi a další.

Podobné je to i u grafika, jejíž maximální frekvence stoupla o deset procent, spotřeba energie však klesla o 30 procent! Cennou energii ušetří i modul pro umělou inteligenci nebo modem. Pokud zprůměrujeme veškeré optimalizaci, je energetická efektivita „pluska“, i přes jeho vyšší výkon, patnáctiprocentní. Pokud byste dali vedle sebe stejné smartphony s původní a aktuální generací čipsetu., novější procesor umožní telefonu vydržet na baterii o pět a půl hodiny déle nebo prodlouží videostreaming o hodinu a půl.

Qualcomm si netradičně na víkend schoval premiéru dalších hardwarových novinek, a tentokrát bylo na co koukat. Dočkali jsme se, nejen vylepšeného Snapdragonu 8+ Gen 1, ale také nové generace „sedmičkového“ čipsetu, který bude určený pro zařízení vyšší střední třídy. Polovodičový gigant navrch přihodil i vlastní referenční brýle pro rozšířenou realitu.

Snapdragon 7 Gen 1: Upgrade střední třídy

Čtyřnanometrová výrobní technologie, byť tentokrát od Samsungu, se dostává i do vyšší střední třídy. Ve specifikacích smartphonů se zajímavým poměrem výkon/cena bude brzy cíleně vyhledávat čipset Snapdragon 7 Gen 1, který do „sedmičkové“ řady přináší spoustu novinek. Těšit se můžete na samostatný AI Engine, na podporu až 200Mpx fotoaparátů či na zabezpečené prostředí Android Ready SE.

Nástupce Snapdragonu 780G dostal do výbavy jedno jádro Cortex-A710 o taktu 2,4 GHz, na nějž navazuje trojice identických jader o frekvenci 2,36 GHz. Dalším do party je čtveřice jader Cortex-A510 (1,8 GHz). Qualcomm označuje čipset jako herní, grafický adaptér Adreno 662 má být až o 20 procent výkonnější, než grafika použitá u Snapdragonu 778G, herní framerate být až dvojnásobný, a to při zachování energetické spotřeby. Umělá inteligence má výkon vyšší až o třetinu, čipset si poradí až s 16GB operačními paměťmi typu LPDDR5.



Snapdragon 7 Gen 1 se již brzy dostane do zařízení vyšší střední třídy

Nová generace „sedmičkového“ Snapdragonu dostala rychlejší modem X62 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 s podporou Snapdragon Sound a AptX. K 200MPx fotoaparátům můžete připočítat maximální rozlišení nahrávaných videí 4K HDR. První telefony s novým čipsetem mají na trh dorazit již v následujících týdnech. Vůbec prvním telefonem s tímto čipsetem má být Oppo Reno8, jehož premiéra by se měla odehrát ještě dnes.