Novinky od Samsungu, cashback až 10 tisíc a dárky za korunu. Nabídky zařízení u operátorů v prosinci

Z dalších akcí můžeme vypíchnout Xiaomi 13T , běžná verze s 256 GB úložiště zlevnila na 12 489 Kč a Pro verze na 17 489 Kč, tedy o 2 500 a 3 500 Kč. Do pětistovky klesly ceny u všech tří telefonů Oppo. To platí i pro Motorolu G62 5G 64 GB nyní ta 4 989 Kč. O pár stovek zlevnily také některé telefony od Honoru.

V předvánoční akci od Samsungu při nákupu vybraných modelů se zákazníkům vrátí až 10 tisíc korun z ceny zpět. Využít ji mohou až do konce ledna 2024. Nejedná se však o akci řádného operátora, takže můžete využít vrácení peněz za vybrané Samsungy u všech operátorů, tedy pokud splníte podmínky akce.

V prosince zákazníci u operátora O2 pořídí levněji například výkonný Samsung Z Flip5 – kapacitu 512 GB nyní operátor nabízí za cenu 256 GB modelu. Zároveň mají zákazníci O2 do Vánoc možnost využít voucher se slevou 1 000 korun na zařízení z Vánoční nabídky .

Vodafone

Vodafone je známý tím, že jako první zalistovává dostupné mobily od Samsungu. Prvním je Samsung Galaxy A05s za 3 977 Kč, avšak další telefony na sebe dlouho nenechají čekat. Z vyšší třídy je nově v nabídce Samsung Galaxy S23 FE za 17 477 Kč nebo za 12 477 Kč po tarifní slevě.

Fanoušci Applu, kteří chtějí před Vánocemi ušetřit svou peněženku i naši planetu, mohou u Vodafonu v prosinci sáhnout po certifikovaném Apple iPhone 13 mini 128 GB. Ačkoliv se jedná o použitý telefon, vztahuje se na něj standardní dvouletá záruka a stojí jen 16 001 Kč.

A s prázdnou neodejdou ani ti, kteří mají před Vánoci v hledáčku smartphony od značky Xiaomi. V prosinci je lze získat jen za jednu korunu, a to v případě, že využijí akci 1 + 1. K nákupu Xiaomi 13T Pro Black, Xiaomi 13T Black, Xiaomi 13T Alpine Blue lze takto získat telefon Xiaomi Redmi Note 12 5G Midnight Black. To samé platí pro Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Midnight Black, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Sky Blue, k nimž za pouhou korunu náleží Xiaomi Redmi 12C Mint Green. Nabídka platí do 31. 12. nebo do vyprodání skladových zásob.

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G je tablet s operačním systémem Android a podporou rychlých sítí 5G. Zákazníci v něm najdou pomocníka třeba na služebních cestách. Cena činí 7 477 Kč.

Kromě tabletů se jako skvělý vánoční dárek osvědčily i notebooky, které lze využít jak pro práci, tak volný čas. U Vodafonu k laptopům Lenovo IdeaPad Flex 5 nebo Lenovo IdeaPad Gaming 3 přibalí i stylový batoh Lenovo Casual Backpack, zákazníci ale místo obvyklých 399 Kč zaplatí jen 1 Kč. To až do konce měsíce, případně do vyčerpání zásob.

Nový všestranný herní handheld Lenovo Legion Go kombinuje herní počítač i konzoli v kompaktním těle, kterému vévodí 8,8" QHD+ herní dotykový displej Lenovo PureSight. Novinkou jsou také odnímatelné joysticky a paměť je možné rozšířit až o 2 TB microSD. K mání je za 19 401 Kč.