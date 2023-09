Novinky pro vestavěné Android Auto. Na displeji si pustíte film, seriál nebo otevřete webový prohlížeč

Google si připravil několik vylepšení pro automobily, které mají vestavěný palubní počítač se systémem Auto (aplias „Google Built-in“). První novinkou je dostupnost aplikací Webex by Cisco a Zoom pro konferenční hovory. A to pouze pomocí hlasu bez toho, aniž by vás protistrana viděla. I tak však tímto způsobem přijmete konferenční hovor rychleji, než kdybyste hovor přijmuli na smartphonu.

Google ve vestavěném systému Android Auto rozšiřuje nabídku videaoplikací a zábavy. Ve vybraných vozech značek Renault, Polestar a Volvo (další značky budou záhy následovat), je nově k dispozici aplikace Prime Video. Při čekání v autě si tak můžete spustit oblíbené seriály, ale jen za předpokladu, že máte zaparkováno. Při jízdě tuto aplikaci nespustíte, takže sledovat videa nebude moci ani vedle vás sedící spolujezdec.



Ve vestavěném Android Auto bude brzy k dispozici aplikace The Weather Channel. Upozorní vás na změnu počasí na trase, kterou směřujete k cíli

V zaparkovaném vozidle bude k dispozici i samostatný webový prohlížeč Vivaldi, který je založený na Chromiu. Do Google Play v autě se brzy dostane i aplikace The Weather Channel, která vám na cestách ukáže aktuální počasí či upozorní na měnící se počasí na trase, kteoru jedete k cíli.

Google dále rozšiřuje podporu pro tzv. digitální klíč. Ten umožňuje odemknutí, zamknutí a nastartování auta přímo z vašeho smartphonu. Digitální klíč navíc můžete sdílet s rodinou a přáteli, kteří používají telefony s operačními systémy Android a iOS. Digitální klíč už funguje v několika zemích v Evropě, k čemuž se přidávají USA s několika modely značek Hyundai, Genesis a Kia. Podporovány jsou však stále jen Pixely a Samsungy řady Galaxy S. Podpora dalších regionů a značek vozidel má u digitálního klíče přijít v následujících letech.

Zdroj: Google Blog