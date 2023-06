Novinky v aplikaci Peněženka Google. Brzy do ní uložíte libovolnou kartičku či vstupenku s QR kódem nebo barkódem

Aplikace Peněženka Google se v červnu naučí nové funkce. Již od minulého léta je možné do aplikace mimo platebních karet přidat i české dárkové a věrnostní kartičky. Jenže různých slevových karet je celá spousta, a nutně se nemusí vázat jen s obchody. Už brzy tak do mobilní aplikace přibude funkce, která umožní nahrání jakékoliv kartičky s barkódem či QR kódem. Ať už se jedná o předplatné do tělocvičny, QR kód na vstupence, na potvrzení o parkování, apod.

Do Peněženky Google se dostanou i zdravotní kartičky (resp. dokladu o platném zdravotním pojištění) a občanku. V prvním případě se zatím jedná o pilotní provoz v USA a ve Velké Británii, v případě druhém pak ve vybraných státech USA. Verifikace elektronických občanek však funguje jen v americkém Marylandu, a to u telefonů s Androidem 8 a novějším, brzy se přidají státy Arizona, Colorado a Georgia. Ověření přes Google Wallet funguje na vybraných letošních (v řadách označených jako „TSA PreCheck“), brzy bude k dispozici elektronické ověření občanek např. při ověření po přihlášení k online účtům nebo při pronájmu auta v americkém řetězci Turo.



Do aplikace Peněženka Google si už brzy přidáte libovolnou kartičku, stačí ji jen naskenovat pomocí fotoaparátu

Zdravotní pojištění a občanku spojuje i to, že je doplní označení „Private pass“. Při jejich přidávání, zprávě nebo zobrazení bude muset ověřit v telefonu svou totožnost, a to např. stávajícím PIN kódem nebo otiskem prstu.

Načítání letenek ze zpráv

Ti, kteří na Androidu používají Zprávy Google s podporou RCS, budou moci absolvovat letecký check-in bez toho, aniž by opustili tuto aplikaci. Boarding pass, popř. jízdenka na vlak, dorazí přímo do aplikace Zprávy, ze které je rovnou uložíte do Google Peněženky. Ani tentokrát však nečekejte hned ze startu globální podporu. U letenek je zatím spolupráce nastavena s Vietnam Airlines, u jízdenek na vlak pak se španělským dopravcem Renfe.

V průběhu roku Google do Peněženky přidá podporu pro pracovní badge, a také umožní ukládání dlouhodobých časových jízdenek pro hromadnou dopravu. Už za pár měsíců budou mobilní Pěneženku od Googlu podporovat smartphony z více než 60 zemí po celém světě. Česko se na seznam podporovaných zemí dostalo již v loňské první vlně.

Představení Peněženky Google: