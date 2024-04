Novinky v Messengeru. V konverzacích pošlete až 100MB soubory, své údaje nasdílíte v QR kódu

Společnost Meta oznámila nové funkce, které se dostanou do mobilní aplikace Messenger. Část z nich se do aplikace dostává WhatsAppu, který taktéž spadá pod Metu. První novinkou je sdílení fotek a videí „v HD kvalitě“. To konkrétně znamená sdílení fotek až ve 4K rozlišení a videí až v rozlišení 1 280 × 720 pix (HD). Vyšší kvalitu záznamu poznáte podle štítku „HD“, který bude umístěný v pravém horním rohu sdílení fotografie. Samotnou vyšší kvalitu fotografie však musíte zaškrtnout ještě před jejím sdílením.



Takto vypadá sdílení QR kódu pro účely snadného kontaktování přes Messenger

Přímo v Messengeru pak můžete vytvářet sdílená alba. Stačí ve skupinovém chatu přidávat více dotek a videí z galerie, přičemž v aplikací vyskočí položka „Vytvořit album“. Dále bude možné dlouze podržet prst na fotografii ve vlákně, načež se objeví položka „Přidat do alba“. Každý v rámci skupinového chatu má možní přejmenovat a editovat album, tedy do něj přidat fotografie a videa, prohlížet obsah, nebo některé soubory smazat.

Kontaktní QR kódy a sdílení větších souborů

Třetí novinkou jsou individuální QR kódy pro každého uživatele Messengeru, které mohou být použity pro rychlý start konverzace. Svůj QR kod, který najdete v profilové stránce Messengeru, můžete rychle nasdílet ostatním. V případě, že už QR kód nebudete chtít používat, je možné jeho vyresetování. I kdyby někde na internetu koloval váš starší kód, jeho načtení už nebude fungovat.



Přes Messenger bude možné nově odesílat a přijímat až 100MB soubory

Čtvrtou novinkou je vylepšené sdílení velkých dokumentů prostřednictvím Messengeru. Ten nově podporuje odeslání a příjem až 100MB souborů nejpoužívanějších formátů. Namátkově se jedná např. o Excel, Word, PDF nebo ZIP archivy. Odeslání nového souboru bude rychle zpřístupněno prostřednictvím tlačítka + v levé části spodní lišty. Na jeho místě se aktuálně nachází ikona se čtyřmi tečkami, která vám umožní hrát „Facebook hry“.

Funkce budou zpřístupněny u nejbližší aktualizace aplikace Messenger, které se dočkáme „v nadcházejících týdnech“. Do redakčních telefonů update zatím nedorazil, je však zřejmé, že se bude do smartphonů dostávat postupným tempem.

Zdroj: FB