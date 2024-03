Novinky ve Waze. Navigace přes víceproudé kruháče, zpomalení před zatáčkami a porovnání tras

Navigační aplikace Waze přináší hned několik novinek, které mají za cíl zjednodušit a zpřehlednit navigaci při jízdě autem. Největší změnou jsou zlepšené navigační pokyny při průjezdu kruhovými objezdy, které mohou být pro ty, kteří jimi projíždějí poprvé, velmi matoucí.



Takto bude vypadat navigace na kruhovém objezdu v aplikaci Waze. Pruhy, které jsou pro vás určené budou mít bílé šipky, ostatní zešednou

Zvláště pak v případě vícepruhových kruhových objezdů, u nichž má každý pruh jen určité výjezdy. Navigace na kruhovém objezdu bude důležitá třeba při jízdě do Polska, kde najdete natolik chaoticky značené kruhové objezdy, často bez vyznačených pruhů a doplňkového vodorovného značení, že vám jakákoliv pomoc přijde vhod. Navigace na kruhových objezdech bude globálně k dispozici na Androidu, a to už v průběhu března, na iOS se dostane až v průběhu roku.

Navigace vás nově upozorní na stojící vozidla IZS (Integrovaného záchranného systému), a to proto, abyste s předstihem upravili rychlost své jízdy. Informace o vozidlech pochází z bezplatného programu Waze for City Partners, který je nyní dostupný v USA, Kanadě, Mexiku a ve Francii, a to, jak na Androidu, tak na iOS. Další země začnou tuto funkci podporovat již velmi brzy. Přímo v mapových podkladech také uvidíte blížící se snížení maximální povolené rychlosti, abyste mohli průběžně zpomalit a nebrzdit až na poslední chvíli. I tato funkce se do Waze dostane v průběhu března, a rovnou v globálním měřítku

Vše kvůli větší bezpečnosti na cestách

Komunitní navigace lépe využije data místních, takže vám přímo na mapě zobrazí místa, která nemusí být komfortní na průjezd (při vysoké rychlost). Na mapě se objeví varování na ostré zatáčky, mýtné brány nebo na retardéry. Tato funkce se už nyní dostává do aplikace Waze na Androidu a iOS, a fungovat bude opět po celém světě. To stejné platí i o porovnání oblíbených a nejrychlejších tras, které vám ukáže sama navigace. I díky reálné hustotě dopravy se budete moci lépe rozhodnout, kterou z tras tentokrát zvolíte.



Waze vám také přehledněji ukáže srovnání oblíbené a nejrychlejší trasy v daném místě

Poslední novinka Waze se nás bohužel netýká, ale bude fungovat jen v USA a Kanadě. Řeč je o databázi parkovacích garáží, v nichž si budete moci přímo přes aplikaci Waze zarezervovat parkovací místo. Celkem je jich v databázi přes 30 tisíc, a vývojáři Googlu zatím neuvádějí nic co by nasvědčovalo tomu, že by se tato funkce měla dostat i do Evropy.

Zdroj: Google