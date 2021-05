Nový cyklopočítač Elemnt Bolt přináší barevný displej a bezplatné mapy celého světa

Americká firma Wahoo Fitness tento týden představila kompletně přepracovanou novou verzi cyklistického počítače Elemnt Bolt. Z plejády novinek jmenujme například barevný displej, lepší navigování, větší paměť či nabíjení přes konektor USB-C.

Novinka staví na hardwaru většího modelu Elemnt Roam a nabízí také většinu jeho funkcí v dobře známém malém a elegantním provedení původního Boltu. Patrně nejviditelnějším vylepšením je barevná obrazovka, která je schopná zobrazovat 64 barev. Dle výrobce jsou barvy použity „jen tam, kde je to důležité“ – například v mapových podkladech, což pomáhá zlepšit jejich přehlednost.

Nový Elemnt Bolt

Nový Bolt má stejný 2,2palcový displej jako jeho předchůdce, který je pro zvýšení odolnosti krytý tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass. V horní části zůstává zachován proužek LED světel a přibyl snímač okolního osvětlení, který zajišťuje automatické řízení jasu obrazovky.

Navigace není závislá na mobilním telefonu – dokáže sama určovat a měnit trasu. Uživatelé mají k dispozici zdarma mapy celého světa, které mohou stahovat a ukládat do zařízení prostřednictvím aplikace. Pro podklady je připraveno 16 GB interní paměti. Ve srovnání s předchozí generací jistě přijde vhod výkonnější procesor.

Navzdory mnoha vylepšením a novým funkcím výrobce uvádí, že výdrž baterie na jedno nabití zůstává na 15 hodinách. Novinkou je nabíjecí konektor typu USB-C. Pochopitelně nechybí odolnost proti vodě dle standardu IPX7, přičemž přístroj by měl bez úhony přestát ponoření do kapaliny do hloubky až 1,5 metrů.

Samotné zařízení si zachovává stejný aerodynamický vzhled jako jeho předchůdce, i když s mírně pozměněným tvarem. To znamená, že nový model sice jde uchytit na starší aerodynamické držáky, ale nebude s nimi přesně lícovat.

Nechybí nic podstatného

U starších modelů Elemnt Bolt a Elemnt Roam si uživatelé stěžovali na tlačítka – konkrétně na to, že se špatně mačkají a kvůli konkávnímu tvaru se na nich drží voda. Výrobce se s tím vypořádal tak, že u nového modelu tlačítka přepracoval – nyní mají vypouklý tvar a mnohem lehčí stisk.

Z hlediska konektivity je novinka vybavena podporou technologií Bluetooth, ANT+ a Wi-Fi, takže ji lze bez problémů spárovat se všemi cyklistickými snímači a doplňkovými zařízeními, abyste ze svého tréninku vytěžili maximum informací. Ze satelitních pozičních systémů je podporováno americké GPS, ruský GLONASS, čínské Beidou, evropské Galileo a japonské QZSS.

Nový Elemnt Bolt je také vybaven senzorem zrychlení (akcelerometrem), který však v této fázi nemá žádnou funkci. Wahoo Fitness uvádí, že tento snímač využije při budoucím vývoji – můžeme tak předpokládat, že by se mohlo jednat například o detekci pádu nebo nárazu.

Nový cyklopočítač Elemnt Bolt je už v prodeji na oficiálním e-shopu Wahoo Fitness. Jeho cena je 280 eur, tedy v přepočtu přibližně 7 100 Kč. Příjemnou skutečností je možnost objednat ho i na českou adresu, přičemž pokud vám stačí dodání během 2 až 3 pracovních dní, je poštovné zdarma.

Technické parametry cyklopočítače Elemnt Bolt