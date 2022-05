Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Doslova přes noc se hitem na smartphonech stala aplikace NewProfilePic, ve které si můžete vytvořit svou novou povedenou profilovku. Aplikace potřebuje pouze zdrojovou fotografii, ve které umělá inteligence rozpozná obličej, a něj použije filtry. Ve všech případech je postup stejný, dojde ke zjemnění kontur obličeje, který potom vypadá mladší, aplikace dále zvýrazní rty a přidá makeup.

Z toho je patrné, že tato aplikace je navržena na míru ženám, které se chtějí u svých profilových fotek „zkrášlit“ nebo alespoň vypadat trochu ne. Pokud do aplikace nahrajete mužské fotografie, po aplikaci filtrů vypadají trochu zženštěle, pokud do aplikace nahrajete fotky vašich dětí, minimálně u slečen tato aplikace přidá hezkých pár let navíc.



Rozhraní aplikace NewProfilePic

Samotný layout aplikace není nějak extrémně složitý. Stačí nahrát fotografii a následně si můžete vybrat několik základních filtrů, které mají i několik podtypů. Pokud si aplikace mimo obličeje „vezme“ i další objekty okolo navíc, můžete obličej ručně v editoru ořezat. Samotná aplikace filtrů a efektů trvá poměrně dost dlouho, protože probíhá vzdáleně, a nikoliv lokálně.

Jamile máte hotovo, můžete profilovou fotografii uložit, nastavit jako tapetu nebo rovnou nasdílet na sociální sítě. V základní verzi aplikace však bude její součástí i vodoznak. V případě, že chcete fotky bez vodoznaku a vyšší počet nabízených filtrů, je třeba si předplatit verzi Pro. Ta vás k tomu ostatně bez okolků vybízí hned při prvním spuštění aplikace, stačí však stisknout dvakrát šipku zpět, dostanete se do základní bezplatné verze.



V editoru můžete ručně upravit část fotky, na kterou se má aplikovat filtry. Aplikace hledá primárně obličej, ale filtry může použít i na oblečení

Jenže, placená verze s více profily je daleko více lákavá. Cenová politika je však velmi agresivní. Aplikace nabídne třídenní zkušební verzi, po které si z platební karty ukousne 850 korun za roční licenci. Stačí pár dní nepozornosti a máte na rok předplacenou aplikaci, o kterou dlouhodobě možná ani nestojíte. Nepomůže navíc ani běžná praxe, tedy okamžité ukončení předplatného po startu zkušební verze. Aplikace si totiž předplatné pravidelně kontroluje, a když zjistí, že jste předplatné deaktivovali, prémiové funkce vám opět vypne.



A takto vypadá webové rozhraní aplikace NewProfilePic, profilovky jsou opatřeny vodoznaky

Alternativně se můžete věnovat tvorbě uměleckých profilovek i na desktopu. Stačí přejít na tyto stránky, kde na vás čeká stejnojmenná webová aplikace.

Aplikaci NewProfilePic stahujte bezplatně na Google Play a AppStoru.