Nový hruďák od Garminu už nepotřebuje šroubovák a jako první zavádí šifrovaný přenos, který chce EU

Garmin po šesti let nahrazuje stařičký snímač srdečního tepu HRM Dual za model HRM 200. Původní zařízení sice může stále dobře sloužit, americká firma ale upravila design a přidala novinku, kterou budou od léta vyžadovat Evropská komise.

Tato změna se týká zabezpečené komunikace, kde se párování musí autorizovat, a výměna dat pak probíhá šifrovanou cestou. Dosavadní hruďáky posílaly informace volně vše zařízením v dosahu. Přes ANT+ mohlo být takových spojení neomezeně, přes Bluetooth pak až dvě současně.

Garmin tuto možnost zachovává, ale nově přidává i zabezpečený přenos, kde se párování musí nejprve schválit. Slouží k tomu nově přidané tlačítko a dioda. Snímač se musí přepnout do párovacího režimu a pak připojení tlačítkem potvrdit. Spojení už probíhá výhradně přes Bluetooth, což možná značí, že ANT+ jednou v budoucnu skončí. Nová regulace má zabránit, aby například ve fitku mohl někdo nežádoucí odposlouchávat data ze snímačů ostatních.

Vedle toho pak HRM 200 upravil i celou schránku. Pro výměnu baterky (zůstává knoflíková CR2032) už není třeba šroubovák, ale kryt se otevře pomocí klíče, který je součástí spony hrudního pásu.

Garmin slibuje roční výdrž, zařízení odolá vodě (3 ATM, 30 metrů), ale pro plavce určené není. A oproti předchozímu modelu se může současně spárovat se třemi mobily, hodinkami, cyklopočítači apod. najednou.

Novinka stojí doporučených 2290 Kč, starší HRM Dual se přitom často dá v akcích koupit o tisíc korun levněji. Oproti dražšímu HRM Pro Plus chybí akcelerometr a paměť pro offline záznam a měření dynamiky běhu. Má také jednodušší popruh, který ale na druhou stranu je možné vyměnit či vyprat. HRM Pro Plus má totiž snímač trvale připevněný. Od loňska má Garmin také HRM Fit určený pro ženy. Má funkce jako Pro Plus, ale navíc disponuje klipy pro sportovní podprsenku.

Garmin HRM 200 už otestoval DC Rainmaker, který potvrzuje, že jde opravdu o nástupce Dualu, který ale vyhovuje nových regulím.